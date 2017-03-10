更新：南韓法院宣判彈劾案成立  朴槿惠確定下台

（台灣英文新聞／國際組綜合報導）南韓憲法法院在今(10)日當地時間上午11時(台灣時間上午10時)裁定總統朴槿惠(Park Geun-Hye)彈劾案成立，朴槿惠立刻遭撤職，成為南韓憲政政史上第一個遭彈劾下台的總統。根據規定，南韓必須在60天內選出新總統。

朴槿惠彈劾案，憲法法庭在經過92天17次庭審後，今公布判決結果，遭彈劾下台的朴槿惠失去在職總統不具刑事起訴的豁免權，恐因夥同崔順實收賄等罪名遭檢方起訴。

南韓國會在去年12月9日通過彈劾案之後，進入憲法法庭審理的程序，加上檢方起訴密友崔順實等人的大動作，南韓輿論充滿「朴槿惠罷免已成定局」的氣氛，但實際上南韓的總統彈劾案通過門檻極高，憲法法院九席法官中，必須至少有三分之二、即六席贊成，才能成案。

但由於院長朴漢徹已在1月任期屆滿退休，目前法官僅剩八名，只要有三名反對，彈劾案即被駁回，代理院長李貞美的任期也將在本月13日屆滿，所以憲法法院加速審理，趕在10日宣判。

先前有媒體分析，現有八名法官中，有二名為朴槿惠任命，六名為前總統李明博時期任命，這六人中，朝野政黨各自推薦的有二人、共同推薦一人、前院長指定一人。

根據規定，新任總統必須在60天內選出，所以新任總統最慢將在5月10日就任。目前檯面上的人選，共同民主黨前黨魁文在寅呼聲最高，民調支持度達36.4％，代理總統黃教安14.9％，忠清南道知事安熙正12.6％。

朴槿惠是繼前總統盧武鉉之後，第二位被提出彈劾案的總統，2004年盧武鉉曾被告發違反公職人員選舉中立原則，遭到對手議員彈劾，最終憲法法院宣判否定彈劾案。

這段審理期間，贊成罷免民眾發起的「燭光集會」，及反罷免群眾組成的「太極旗集會」，對立惡化，3月1日紀念南韓獨立的「三一節」，首爾警方更部署了一萬六千名警力，以防衝突。