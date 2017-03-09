創藝客房競賽決選頒獎 以海洋之都為意象的主題設計奪冠

君鴻國際酒店與東方設計學院合辦第一屆【創藝客房】圓夢計畫，3月8日進行決選並於君鴻國際酒店67樓中和廳舉行頒獎典禮。由東方大學室內設計系，『SHIP』團隊設計師:葉曉綺、蕭卉君、郭美吟，以海洋之都為意象的主題設計奪冠。網路最佳人氣獎以花卉藝術為構想的『FLOWER』團隊獲得最多票。
頒獎典禮請到東方設計學院室內設計系主任陳念祖，以及君鴻國際酒店駐會董事邱莫力頒獎。活動開始由學生簡報說明設計理念：由於君鴻國際酒店佇立於高雄港邊，可眺望整個高雄港。東方設計學院室內設計系住居整合設計碩士班，SHIP團隊設計師:葉曉綺、蕭卉君、郭美吟以航運船艙為主要構想，利用軟性裝飾的手法，搭配色彩的變化及棉麻材質的使用，加上船體物品的佈置點綴，營造出船艙的環境。希望入住的旅客也可以體驗天空船艙的感受。
陳念祖指出，感謝君鴻國際酒店提供一個很好的舞台讓學生在進入職場之前有一個很棒的體驗。東方設計學院長期以來強調務實致用並積極推動產學合作，感謝君鴻對學校的支持，也盼雙方能在合作上達到雙贏。這一次由東方設計學院與君鴻國際酒店共同合作「君鴻邀您藝起來~創藝客房 改造計畫」，正是本校產學合作制度面的建立，非常值得技職體系學校來借鏡。
第一屆【創藝客房】圓夢計畫的推手，君鴻國際酒店駐會董事邱莫力說，這是一個很好的開始。希望君鴻國際酒店未來能提供舞台，讓學生發揮創意、實現夢想，此次競賽總共吸引了33組大學生及碩士生組隊參賽，希望未來擴大舉辦，幫助更多未來的室內設計師圓夢。