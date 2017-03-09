創藝客房競賽決選頒獎 以海洋之都為意象的主題設計奪冠

君鴻國際酒店與東方設計學院合辦第一屆【創藝客房】圓夢計畫，3 月8日進行決選並於君鴻國際酒店67樓中和廳舉行頒獎典禮。由東 方大學室內設計系，『SHIP』團隊設計師:葉曉綺、蕭卉君、 郭美吟，以海洋之都為意象的主題設計奪冠。網路最佳人氣獎以花卉 藝術為構想的『FLOWER』團隊獲得最多票。



頒獎典禮請到東方設計學院室內設計系主任陳念祖，以及君鴻國際酒 店駐會董事邱莫力頒獎。活動開始由學生簡報說明設計理念：由於君 鴻國際酒店佇立於高雄港邊，可眺望整個高雄港。東方設計學院室內 設計系住居整合設計碩士班，SHIP團隊設計師:葉曉綺、 蕭卉君、郭美吟以航運船艙為主要構想，利用軟性裝飾的手法，搭配 色彩的變化及棉麻材質的使用，加上船體物品的佈置點綴，營造出船 艙的環境。希望入住的旅客也可以體驗天空船艙的感受。



陳念祖指出，感謝君鴻國際酒店提供一個很好的舞台讓學生在進入職 場之前有一個很棒的體驗。東方設計學院長期以來強調務實致用並積 極推動產學合作，感謝君鴻對學校的支持， 也盼雙方能在合作上達到雙贏。這一次由東方設計學院與君鴻國際酒 店共同合作「君鴻邀您藝起來~創藝客房 改造計畫」，正是本校產學合作制度面的建立，非常值得技職體系學 校來借鏡。



第一屆【創藝客房】圓夢計畫的推手，君鴻國際酒店駐會董事邱莫力 說，這是一個很好的開始。希望君鴻國際酒店未來能提供舞台， 讓學生發揮創意、實現夢想，此次競賽總共吸引了33組大學生及碩 士生組隊參賽，希望未來擴大舉辦， 幫助更多未來的室內設計師圓夢。