高雄寒軒國際大飯店 春之頌 春天就是要嚐鮮！

〈高雄訊〉春天就是要嚐鮮！擺脫冷冽的冬天，味蕾就像萬物一般甦醒，這時正是品嚐各種春季料理的好時節，寒軒國際大飯店即日起至2017年4月30日，以這個季節最肥美鮮甜的草蝦，變幻出各色「嚐鮮～蝦料理」，有重口味適合下酒、下飯的「南洋香辣蝦」、「馬拉盞蝦球煲」，也有清爽宜人的「檸檬胡椒蝦」、「芋泥鳳尾蝦」、「蝦仁雪茄春捲」等，每道NT$100+10%起，喜歡鮮甜蝦料理的饕客，千萬不容錯過！

清明前後草蝦正肥美 緊實Ｑ彈嚐鮮趁此時

清明前後，正是草蝦最肥美的季節。草蝦又稱斑節蝦、花蝦、大虎蝦，每年2-4月和8- 11月是產卵期，處於產卵期的草蝦最是壯碩肥美，肉質結實，口感Q彈，微微的海水鹹味，把蝦肉襯托得格外鮮甜。寒軒國際大飯店行政主廚梁銘禎表示：「這個季節的草蝦個頭巨大，煮熟後通體紅豔鮮脆非常討喜，是宴客必備佳餚。」

其中7A貴賓軒的「檸檬胡椒蝦」，採用一斤8隻的霸王草蝦下油鍋炸紅，起油鍋先淋上檸檬汁，再以胡椒鹽調味。草蝦雖然經炸過，去殼發現個頭並沒有縮減、肉質依舊鮮嫩，滲透進來些許的檸檬酸，讓整道菜呈現清爽可口的春天氣息。

「馬拉盞蝦球煲」葡式風味 「南洋香辣蝦」下酒下飯

口味偏重的朋友可以在40樓觀海軒品嘗到「馬拉盞蝦球煲」和「南洋香辣蝦」。「馬來盞」是來自澳門的葡式醬料，味道類似XO醬，但不像XO醬那麼濕油，主要由蒜頭，紅葱頭，干貝，海小蝦、火腿、洋葱乾炒而成，可用來炒飯拌麵、夾饅頭配麵包、炒空心菜、炒苦瓜、小黃瓜、芹菜魷魚，還能做湯圓、水餃的內餡，讓人一吃上癮回味無窮。梁主廚以馬來盞醬慢火熬煮草蝦球，鹹香撲鼻蝦球緊實，白飯可以再叫一碗。

「蝦仁雪茄春捲」外酥內嫩 「心花怒放」呈現春天夢幻

「南洋香辣蝦」則是先把蝦米、扁魚、朝天椒和沙茶炒香，再把帶殼草蝦下鍋大火拌炒，海味鮮加重辣，是富南洋風味的下酒菜，每份NT$360+10%。外形像雪茄細長的「蝦仁雪茄春捲」，是把草蝦和白蝦剁碎，以春捲皮捲成條狀後油炸，兩端沾上黑白芝麻，中間以義大利油醋勾線，趁熱沾點主廚親手調的芥末子沙拉入口，外表酥脆、內裡蝦泥鮮嫩，酸酸辣辣地口感輕盈。

而剛獲得交通部觀光局頒發觀光產業優良從業人員的點心房莊健宏主廚，則帶領他的得意門生楊皖寧，於春季推出「心花怒放」甜品盛典，以風靡日本的「3D果中花」圍繞著由海藻糖和檸檬汁醃漬過的蘋果雕花，呈現春天百花綻放、欣欣榮景的夢幻仙境。莊主廚表示，「不同於市售以色素注入花瓣顯色，我們是以新鮮的食用花取代，完全不添加色素。」如此栩栩如生，結合花藝與烘焙巧技，為精彩宴席畫下完美的句點。品味寒軒國際大飯店「春之頌～嚐鮮蝦料理」，服務專線07-322 2000。