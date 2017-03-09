期交所赴阿根廷參加第20屆期貨市場協會年會

臺灣期貨交易所劉連煜董事長於今日率隊參加2017年期貨市場協 會(Association of Futures Market, AFM)第20屆年會，本次與會除執行監事職務外， 劉董事長亦會晤其他交易所高層，拓展國際合作。 本年度適逢AFM成立屆滿20周年， 特別於3月8日至11日回到其發源地阿根廷舉辦年會， 並由阿國當地兩家交易所，即布宜諾斯艾利斯期貨交易所( Mercado a Término de Buenos Aires, MATba)及羅薩里歐期貨易所(Mercado a Término de Rosario S.A., ROFEX)共同辦理。

本屆大會與會者將近百人，有來自全球各交易所、 證券期貨業者、顧問機構、結算機構及資訊業者， 其中包含泛歐交易所(Euronext)、南非交易所( Johannesburg Stock Exchange, JSE)等主要交易所及泰國期貨交易所(Thailand Futures Exchange, TFEX)、BSP能源交易所(BSP Regional Energy Exchange)等新興市場交易所。 年會於3月8日召開會員大會揭開序幕， 並進行全面董監事及主席改選， 劉董事長於2015年AFM第18屆年會獲會員推選為監事( Supervisory Board)，今年度再度角逐監事一席， 並獲全體會員代表一致通過，順利連任監事一職，任期二年。