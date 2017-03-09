用銅板吃飯店美食 新竹美麗信酒店餐飲住房四折優惠

今年三月正式邁入第四個年頭的新竹美麗信酒店，從開春以來推出一連串的住房及餐飲優惠專案，現在更於三月一整月的週年慶期間以『好四成雙』為主題，針對國人推出更多元優惠的方案。凡身分證號含有4或8的民眾皆可享有餐飲及住房優惠或參加現場抽獎，同時還可用銅板享飯店美食，整整一個月讓消費者不論是住房或是用餐都可享有驚喜。

新竹美麗信酒店總經理董愛珠表示：「新竹美麗信酒店目前在餐飲、住宿整體業績都有穩定的成長與進步。此次規劃的四周年慶活動，飯店推出以四或八相關的住宿及餐飲優惠，希望用最直接的折扣，回饋給消費者。」

好4成雙 餐飲優惠

樂融餐廳 驚喜抽獎 最高4折優惠!!

即日起至3月31日止，到樂融餐廳用餐現場出示身分證，憑身分證字號4或8，即可參加現場抽獎，現場抽出即抽即兌獎，最高可享當餐消費4折優惠。另外，於週年慶期間，主廚還會與當地小農及農業產銷班合作，採用新竹當地食材入菜，讓消費者吃到當季當地的好料理。

樂融酒吧 飯店級料理 銅板吃的到!!

位於新竹美麗信酒店1樓的樂融酒吧，首次推出用銅板也可以品嚐飯店級的料理。即日起至3月31日，每日11:00~22:00到酒吧點用任意飲品一杯，即可用一個50元銅板享用飯店級主廚的經典義大利麵三選一，用好飲好食歡慶週年慶。

樂融餐廳/酒吧 訂位專線：（03）623-1168

好4成雙 住房專案 入住享訂價4折優惠

即日起至3月31日止，於入住時出示身分證，憑身分證字號有4或8均以訂價4折優惠入住指定房型，並免費享用飯店內設施。豪華客房折扣後為 NT$3,200 ，含二客早餐；環宇客房折扣後價格為 NT$4,800 ，含四客早餐；二種客房每日限量三間，消費者需事先以電話訂房。