「台北富邦銀行留學生就學貸款」開辦 助青年學子輕鬆赴海外深造

國內不少學子有海外留學進修夢，台北富邦銀行提供完整的留學生貸款服務，除了承辦公辦的「臺北市青年留學生就學貸款」及「教育部補助留學生就學貸款」之外，即日起推出自辦的「台北富邦留學生就學貸款」，攻讀碩士貸款額度最高達新臺幣100萬，攻讀博士貸款額度可達新臺幣150萬，已申辦公辦留學貸款的學子仍可以申辦，還可申請寬限期內免還貸款本金且無留學地區限制，留學陸/港/澳皆可申辦，讓學子出國留學輕鬆「貸」，海外深造非夢事。

台北富邦銀行提供完整留學貸款產品線，計畫出國留學的學子若留學地區非陸/港/澳地區，可依照自身條件及資金需求選擇適合的留學貸款產品。若是設籍臺北市滿一年的留學生且家庭最近一年綜合所得稅稅率未達百分之三十者，可以申請台北富邦銀行獨家承辦之「臺北市青年留學生就學貸款」，符合資格者最高可享十年免息之超優惠方案，碩、博士最高申貸額度分別為為新臺幣100及200萬元之間，惟每年有博/碩士1,000名、專技200名之名額限制，台北富邦銀行提醒符合資格的學子盡早申辦，以免向隅。

若非設籍於臺北市之留學生，亦可以向台北富邦銀行申貸由教育部補助之公辦留學產品「教育部補助留學生就學貸款」，此產品雖然一樣設有家庭年收入及留學地區需為非陸/港/澳地區學校之限制，但仍有提供博士五年/碩士三年之寬限期，寬限期內皆不須繳納本金且依家庭年收入享有全額利息補貼、半額利息補貼之優惠。

台北富邦銀行多年承辦公辦留學貸款，發現公辦留學貸款受限於申貸條件及額度，有資金需求的學子往往因為不符合公辦留學貸款資格、或留學於陸/港/澳地區、或已經申貸公辦留學貸款卻仍有額外資金需求，皆亟需申貸。為了幫助青年學子出國深造圓夢，台北富邦銀行推出之自辦「台北富邦留學生就學貸款」，不僅申貸無綜合所得稅稅率限制，亦無設籍門檻，更無留學地區限制，同時如已申貸公辦留學貸款卻仍有額外留學資金需求也可以申貸；另為了減輕申貸學子的負擔，台北富邦銀行還提供寬限期內免還本之方案供客戶選擇。想去留學但不符公辦留貸資格或有額外留學資金缺口之學子，歡迎申請台北富邦銀行自辦之「台北富邦留學生就學貸款」。相關申貸及優惠訊息，請查詢:

1. 台北富邦留學生就學貸款

2. 臺北市青年留學生就學貸款

3. 教育部補助留學生就學貸款