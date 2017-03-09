「幸福動健康 祖孫作伙來」 新北9萬個祖孫動起來

新北市政府家庭教育中心今(9)日舉辦「幸福動健康，祖孫作伙來」活動，新店區安坑國小300位幼兒及100位長者共跳時下流行舞曲「癡情玫瑰花」，舞動大家的熱情與健康氣氛，現場還請到祖孫一家人分享運動經驗，並由市長朱立倫與各界來賓共同 啟動「祖孫動健康」系列活動儀式。

朱市長表示，新北市長期在學校推動運動樂活及SH150方案，推展學童普及化運動，透過運動大幅增進學童的心肺耐力、肌力及肌耐力、柔軟度，更能提高專注力及學習效率。今年本市首度集結218 所國小共同響應「祖孫動健康」，藉由學童良好的運動習慣，帶動長者一起「玩運動、動健康」，落實祖孫每日規律運動的目標，促進長者健康及反轉衰弱現象，同時透過家庭祖孫情感互動，增進家人親密關係，落實幸福家庭123理念。

新北市政府長示，從本學期開始，各國小將全面推廣「祖孫動健康」，各校依在地不同特性、社區文化及資源，辦理毛巾操、防跌操、布球、漂移舞、定向越野尋寶、扯鈴及溯溪等多元主題活動，融入於運動會、家長日及重要節慶活動中，學生將邀請祖父母一起參與，預計全市共辦理218場次， 包括祖孫「跑出自信」計18場、「玩出快樂」計104場、「游出活力」計10場、「動出健康」計86場。估計參與阿公阿媽及長者人數有20,137人、學生人數 69,517人，總參與人數將高達89,654人。

根據新北市衛生局統計，運動對長者健康及反轉衰弱有顯 著成效。歡迎市民邀請祖父母及長輩，下載「新北動健康APP」； 無智慧型手機及電腦者，可邀請祖父母及長輩至各區衛生所及區公所 領取「新北動健康」活動小卡，進行運動「檢測記錄」及「 自我管理」，3月10前還可參加抽獎活動哦! 家有一老，如有一寶，期待透過「祖孫動健康」，家人共同關心長者 健康，一起營造「健康家庭」，創造家的幸福味道。 相關資訊請上新北市家庭教育中心網站http:// family.ntpc.edu.tw/查詢。