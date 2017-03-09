台北富邦銀行「汐止分行」 3/9歡慶遷址全新開幕

台北富邦銀行為擴大對汐止區的服務，將汐止分行遷址至汐止遠東世界中心，並於今日(9日)全新改裝開幕，以新一代數位分行面貌亮相。富邦集團董事長蔡明忠與台北富邦銀行總經理韓蔚廷親自主持開幕儀式，與民眾共享開幕喜悅。即日起至4/30止，汐止分行提供開幕專屬的新戶開戶及薪轉戶新戶優惠，歡迎中心內與鄰近的企業及上班族多加利用。

台北富邦銀行表示，近年汐止區的發展快速，許多傳產、科技與生技公司陸續進駐遠東世界中心，迄今中心內員工估計逾2萬人，金融服務需求節節高升。北富銀看好此區域的發展潛力，將汐止分行搬遷至新台五路一段，未來可就近服務遠東世界中心的企業與員工。此外，遠東世界中心地處區域的商業與交通樞紐，不僅附近有當地最大的購物中心--遠雄U-Town購物中心，且距離汐科火車站近，人潮眾多。因此，購物、通勤族群及在地居民，皆是汐止分行鎖定服務的目標客群。

汐止分行遷址改裝後，營業大廳變得更寬敞、舒適，客戶動線也更順暢，另設有「數位服務專區」，提供智慧手機、平板電腦給客戶進行線上即時預約開戶、查詢金融資產與交易，即刻體驗便利且安全的數位金融服務。而每間白金理財洽談室亦設有平板電腦，讓客戶在理財諮詢過程，立即掌握投資明細、資產現況與金融市場脈動，提高服務效率。