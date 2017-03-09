金正男之子金韓松傳藏身台灣？移民署：未入境

(台灣英文新聞／國際組 綜合報導)北韓領導人金正恩的同父異母兄長金正男2月在馬來西亞遭刺殺，8日網路有一段其子金韓松錄製的影片報平安，部分南韓媒體報導金韓松目前人在台灣，但台灣移民署旋即否認該項猜測，指金未入境台灣。

中華民國行政院發言人徐國勇周四說，對於此事「無法評論，無可奉告，至少我沒有這方面的訊息」。移民署署長何榮村在立法院答詢時也表示，金韓松沒有在台灣，對於美方有沒有帶著金韓松過境台灣，何榮村則表示不知道。

8日一名自稱金韓松（Kim Han-Sol），也是金正男之子的年輕男性，8日上傳影片報平安，南韓國家情報院證實，影片中的男子確實為金韓松，而影片是由千里馬民防（CheollimaCivil Defense）團體上傳到YouTube頻道，該組織是一個主要協助「脫北者」逃離北韓追蹤，並將其安置於安全地點的秘密組織。

日本的TBS電視台周四上午報導，金韓松的這支影片長度約40秒。

上傳影片的千里馬民防宣稱，在金正男遭刺殺後，獲得荷蘭、中國、美國政府及「盼匿名的政府」等四個政府相助，已將金正男家人安置於安全的地點。日本TBS電視台引述部分南韓媒體報導，指「盼匿名政府」就是台灣，還說金韓松2月15日已抵達台灣。

在這段影片中，金韓松以英語說：「我叫金韓松，來自北韓，是金氏家族的一員，我父親幾天前被殺害」、「我和母親及妹妹在一起」，影片中有幾段被消音，並以黑色方塊遮住金的唇部，推測可能與藏身地有關的字詞。

該組織表示，已將金正男家人送到安全的地點，但地點無法公開，這團體說要感謝荷蘭、中國、美國及「某個政府」。

另有消息來源指出，金韓松可能在香港、印尼、新加坡、台灣或泰國停留過。

日本讀賣報導，金韓松是已故北韓主席金日成的曾孫，有著足以成為北韓最高領導人的「白頭山血統」。北韓前駐英公使太永浩8日在南韓首爾對日本媒體表示，對金正恩而言，金韓松就如同金正男，是非除掉不可的存在。