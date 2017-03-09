喔熊現身！攜手觀光局長宣導交通安全周

（台灣英文新聞／林芝 台北報導）觀光局超級任務組長喔熊 OhBear，8日攜手觀光局長周永暉，在「旅遊安全宣導周」記者會上，與在場觀光業者嘉賓高舉旅遊安全宣導標語，強化民眾對旅遊安全認知。

為落實旅遊安全各項策進作為，觀光局宣布今年起將每年3月的第3周訂為「旅遊安全宣導周」，今年將於13至18日展開。未來每年將進行總體檢，持續強化推動各項旅遊安全宣導活動，提升民眾對於旅遊安全意識。

觀光局長周永暉今早與各相關機關及觀光產業界發表旅遊安全宣言，表示未來將朝加強旅遊四大方向，旅程安全、強化非法旅宿查緝；景點安全部分，則是定期檢測景點設施、辦理救災聯合演習，以及推動遊客總量管制、設施管理及檢查等。

觀光局長周永暉提醒民眾前往熱門旅遊景點跟使用旅遊設施時，要遵守相關安全規範，過去就有遊客擅自跨越基隆女王頭安全標示紅線區，釀成2死9傷的悲劇。

觀光局長周永暉也呼籲登山跟去海邊活動民眾，務必查詢天氣狀況，並盡量避免在大雨時期前往容易有土石流或山崩地區。

在場旅遊業代表向觀光局表示，會加強國內旅遊安全，提供優質車輛，提供高額保障，與售價合理公道的旅遊行程。

今年2月中的一次遊覽車翻車悲劇發生後，觀光局便積極改善與宣導旅遊安全，並發布一系列旅遊安全改善措施。