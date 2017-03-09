〈時評〉救台語？ 先救家長的心態



台語有可能在30年後瀕臨滅亡？包括文化部、教育部都大聲疾呼，搶救台語大作戰將是當務之急，但是光有政策不足以挽回，重要是家長的心態，要給小朋友一個學習台語的環境。



由於台灣曾經接受日本統治，接受日本教育、學日本語，因此，國民政府於戰後，大力推行「說國語運動」，現在四十歲以上的人，應該都記憶猶新，過去在學校階段，特別是小學，只要說台語就會被罰，當時政策一聲令下，就連電視台的台語節目時段或時間，都受到限制。



這個影響相當深遠，使得各種方言邊陲化，甚至面臨失去的危機。因此，在二、三十年前，社會開始反省，發起「還我母語運動」，經過多年的努力，教育部在2001年開始，將本土語言列入九年一貫的課程當中，小學生必須學習台語、客家語或各族原住民語的母語。



但政策成效非常有限，主要原因是小朋友仍缺乏環境的配合。像多數家長的心態，均認為英語相當重要，所以即便在家裡，寧可捨棄台語不用，反而是希望和小朋友用英語對話，以培養國際競爭力。



家長的選擇，沒有不好，也沒有錯誤，但小朋友就會失去學習的環境。像這次推動「國家語言發展法草案」的公聽會裡，與會者就有人倡議，應該成立台語電視台，目的是創造更多接觸台語的機會，但同樣的問題又來了，家長會讓小朋友看台語電視台，還是英語節目？



因此，能否讓台語永續保留，除了政府政策的推行外，重點還是在家長如何看待台語這項文化，若認為台語不重要，自然不會讓小朋友融入台語環境，若是認為台語重要，家長會想方設法讓小孩子去學更多的台語。



所以在搶救台語之際，包括家長的心態也要一併搶救，否則，台語有一天真的會滅亡。

（作者李平華，資深媒體人）