全球財富報告：台灣有1380人身家過9.3億台幣

（台灣英文新聞／曾冠融 綜合外電報導）國際不動產顧問萊坊（Knight Frank）最近公布了一份2017全球財富報告。根據這份報告，台灣在2016年有1380位身家超過3000萬美元（約9.3億台幣）的超級富豪，其中1160人位在台北市！

該報告給超級富豪的正式名稱為「超高淨值人士（Ultra High Net Worth Individual，UHNWI）」，意指扣除名下主要住宅後，身家過3000萬美元（約9.3億台幣）的有錢人士。

據報告統計，2016年台灣財富超過1000萬美元（約3.1億元台幣）有3680人，財富在3,000萬美元（約9.3億台幣）以上的超級富豪有1380人，身家過10億美元（約308億台幣）的富豪則有29人。

另外，萊坊預測的2017年全球城市財富指數方面，台北亦表現不俗。所謂城市財富指數，以城市現有超級富豪（UHNWI）人口、房地產投資金額、聯繫性（民航機頭等艙與商務艙出入境班次）民航機頭等艙與商務艙出入境旅次、與未來財富（10年後預估超級富豪人口），來識別城市對富豪的重要性。綜合以上四大指標，台北在世界城市排名第15，亞洲第8。

萊坊發表的新聞稿指出，亞洲在過去和未來十年均是全球超級富豪人數增長最快的地區。其中香港更僅次於紐約、倫敦，擁有世界第三高的超級富豪人口，達4080人，財富指數亦是次於紐約、倫敦的第三高。

在豪宅樓價方面，中國內陸城市的豪宅樓價按年升幅最強勁，上海、北京和廣州豪宅樓價按年上升超過26%，是全球城市排行榜的前三名。預計今年上海的豪宅樓價仍會持續衝高，維持全球增幅最高。

有趣的是，在新興市場部分「超級富豪人數增長率」最高的並非國人想像中的中國、印度，而是越南。越南的超級富豪人數成長率高達170%，來到2016年的540人，並且根據報告預測，未來十年，其成長率仍會維持領先地位。

越南的經濟、政治改革在過去25年為他的經濟帶來驚人成長。萊坊評估，越南當地在健康照護、製造業、金融服務等項目蘊藏成長動能，在接下來的10年仍會持續「產出」超級富豪。