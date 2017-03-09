擴大常任理事？ 聯合國會員國意見不一

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）自從二戰後聯合國成立後，安理會常任理事國擁有否決權就一直為人所詬病，也對要增加常任理事國有所共識，只是對於安理會未來的方向，各國仍有爭議。最常當選安理會非常任理事國的四個國家印度、德國、日本、巴西組成了四國聯盟(G4)，正努力爭取其他國家的支持，讓四國同時成為新的常任理事國，不過由於每個國家都有自己的考量，迫使四國提出「成為常任理事國後放棄否決權」的條件，以爭取其他國家的支持。

在週二，代表四國集團於政府間協商(IGN, Inter-Governmental Negotiations)發言的印度駐聯合國大使Syed Akbaruddin指出，否決權本身很重要，但是在討論安理會改革的這個議題上不應該允許否決權存在，因此即使在形式上，現在的中、美、英、法、俄在議題上仍有否決權，直到最後結果出來前，他們都不應該動用這樣的權力，以促進討論進行。

四國集團互相支持彼此成為常任理事國，且反對增長非常任理事國任期的折衷方式，認為這樣會進一步拉開會議中的國家影響力差異。

Akbaruddin的這番發言，是為了反駁安理會改革協商中的另一個陣營「共識團結」(UFC, Uniting for Consensus)，這個陣營共有13個國家，致力於反對四國聯盟，和四國聯盟所提出的擴張常任理事國主張。

代表UFC的義大利代表Sebastiano Cardi表示，與其擴大常任理事國人數，不如新建一個理事國類別，賦予其中11國比現在2年任期更長在位時間的方式，來代替擴編常任理事國，因為任何擴張常任理事國的行為，都嚴重侵害非洲各國的平等資格。

不過，提到平等，Akbaruddin也認為是個很大的問題，因為總共53個亞太集團的國家中，竟然與代表西方集團的26個國家擁有相同的安理會席次，同為2席，如果再將非洲的不平等現況納入考量，安理會的改革勢必會更加的錯綜複雜。