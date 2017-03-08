38國際婦女節 50多國串連「婦女罷工」遊行響應

（台灣英文新聞／曾冠融 綜合外電報導）今（8）日是國際婦女節（International Women's Day），從泰國、波蘭、美國至澳洲，世界上有超過50國的婦女走上街爭取權益。國際婦女節旨在慶祝婦女在社會、經濟、文化及政治各層面的努力，而2017年的主題正是─#勇敢做改變 （#BeBoldForChange）。

最早在今年1月，美國總統川普就職時，全球便有200萬名女性群起響應「婦女大遊行」（Women's March）。

延續「婦女大遊行」的訴求與熱情，遊行發起人及其他民間人權組織決定推動「國際婦女罷工日」，鼓勵女性在婦女節當日暫停一切有薪、無薪的勞務，走上街頭。如果礙於個人經濟狀況、或工作法令限制讓個人不能響應罷工，發起人也鼓勵女性穿上紅衣表示支持。有些國家則穿上黑衣，象徵防制女性自殺、捍衛女性墮胎權等。

「國際婦女罷工日」鼓勵女性站出來，對抗社會上的厭女文化。這天女性們被鼓勵停止消費、罷工、上街頭抗爭，具體的影響人們生活的日常，讓其他人「有感」。這項活動是向1975年的冰島女性致敬。該年的婦女節，冰島有九成的婦女停止工作及煮飯、打掃、照顧小孩等家務。去年同日，冰島則有上千女性在下午2:38分放下手邊事物，暫停工作上街抗議男女同工不同酬。

《衛報》採訪美國普渡大學助理教授Tithi Bhattacharya ，她是罷工的發起人之一。Bhattacharya 相信人們到了這天會自然而然的在自己的城鎮響應。她說：「關於3月8日，最有趣的地方是不同的團體會用不各種方法來發聲。」

一名女性於菲律賓響應國內的抗議遊行，手持玫瑰花束。圖片來源：美聯社

西班牙馬德里廣場，有婦女團體設計了紅鞋、花的裝置藝術。圖片來源：美聯社

美國北卡羅萊納州（North Carolina）及維吉尼亞州（Virginia）是響應罷工最活躍的城市。在當地，有太多老師提前聲明當日不會到校，因此有兩區的學校迫不得已宣布停課。

華爾街街頭則多了個插腰的小女孩雕像，她昂然挺胸面對那隻著名的金牛，希望讓大眾注意到金融業性別不同酬、以及在多數公司董事會中男女比例懸殊的問題。

圖片來源：StateStreet twitter

在印尼，將有一群婦女團體從雅加達中區開始遊行，特別的是遊行群眾背景各異：包含印尼到東南亞及中東各地的移工、漁民、農民、工人。

澳洲廣播公司（ABC）全公司上下都一起響應婦女節活動。婦女節當日，ABC旗下的廣播電台、電視台、數位頻道，所有節目都會交由女性主持，突顯女性權益。

巴基斯坦的女性則在婦女節開心慶祝，其境內信德省則通過一項利多政策，嘉惠無數婦女。未來，信德省近五百萬在家工作的人士（80%是女性）都可被認定成就業人口，領取相關福利。過去，巴基斯坦有許多婦女每日在家花上10多小時，進行製衣、製鞋等家庭代工。政策通過後，這些新列為就業人口的民眾可被列入勞保、及健康、教育房屋等社福體系。

中國的婦女就沒那麼幸運了。兩年前，有5位女權運動人士訴求設立「公共交通性騷擾防治機制」。她們製作了「制止性騷擾，安全你我她」、「抓性騷擾啦，奔跑吧警察！」等字樣的貼紙，於3月7日在所在城市發放，卻當眾遭公安以「尋釁滋事」逮捕拘禁了七週才獲保釋。

今年二月初，中國知名女權組織「女權之聲」，因發布了一篇關於「美國計畫於婦女日進行女性罷工」的文章，微博帳號遭官方封鎖30天。

中國女權運動人士在網上上傳一系列照片，抗議「女權之聲」微博帳號遭禁。圖片來源：FeministVoice