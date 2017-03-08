落實公民文化權 文化部全國文化會議ing

（台灣英文新聞／黃慧瑜 台北報導）為翻轉過去重經濟、輕文化的現象，文化部今(8)日於URS27W城市影像實驗室召開記者會，由部長鄭麗君宣示啟動「2017年全國文化會議暨分區論壇」，邀請全民一起拼文化。

文化部長鄭麗君表示，召開2017年全國文化會議不是為了再一次的集會，而是透過全民參與政策討論，凝聚共識，拼出臺灣未來的文化政策藍圖，也為文化的永續打拼，讓「拼文化」成為推動臺灣下一階段發展的代名詞。

這場活動中，2017年全國文化會議暨文化白皮書計畫主持人--國立臺灣藝術大學陳志誠校長，以及推動文化基本法立法策略規劃計畫主持人--國立臺北教育大學周志宏教授，分別說明兩計畫的里程碑。六大文化議題分組召集人也現身會場，號召文化公民參與。文化部同時也邀請到文化界先進、蔣渭水文化基金會執行長蔣朝根、與義美食品總經理高志明，共襄盛舉。

鄭麗君表示，今日記者會的場所帶給她一種與歷史交會的感動，URS27W城市影像實驗室曾見證了台灣本土新文化運動誕生，為台灣近代史上寫下文藝復興的一頁，更透過各式推廣文化的活動，啟蒙臺灣民眾文化意識，今天的啟動記者會上，文化部盼大家記住這樣的精神，不能只是拼經濟，更要拼文化。

2017全民拼文化 政策藍圖你來參與

鄭麗君表示，在她上任後，許多文化政策秉持的核心理念就是「文化民主化」，文化主體是人民，應由下往上發展，而政府任務是支持、打造全面公共支持的體系，支持人民創作，並平等的參與、共享文化資源。

分區論壇(含全國北、中、南、東、離島地區)預計於今年3月至6月間辦理，首場將於3月25日假屏東菸葉廠(屏東縣屏東市歸仁路138號)舉辦，文化部另針對青年、新住民、相關專門議題，規劃青年及新住民文化系列專題論壇。會議以「文化公民、審議思維、公共參與、多樣平權、協力治理」之核心精神，「21世紀臺灣文化總體營造」為主軸，討論六大文化政策議題，包括：

A.推動文化治理變革與組織再造 (文化民主力)

B.支持藝文創作自由與培植美感素養(文化創造力)

C.文化保存與扎根、連結土地與人民歷史記憶(文化生命力)

D.文化經濟與文創產業生態體系的永續(文化永續力)

E.促進文化多樣發展與交流(文化包容力)

F.開展文化未來、人文科技與跨界融合(文化超越力)

號召線上發聲 公民智囊團提案

為了廣徵民意及落實會議資訊開放透明的目標，今日正式啟用全國文化會議暨分區論壇網站(http://nccwp.moc.gov.tw)，民眾可透過網站瞭解會議最新進度、查詢會議紀錄，亦可進行線上報名，參與各場次文化政策議題之討論。另為擴大公民參與，特於網站設置「公民智囊團」專區，讓每位文化公民的力量透過網路討論與線上提案的方式發聲，由下而上翻轉創造文化政策議題的可能性。

推動文化基本法立法 落實公民文化權利

國內推動「文化基本法」立法，前後已歷經十餘年。為保障人民文化權利，補充並落實憲法有關文化之原則與規定，確立國家文化發展之基本方針與原則，文化部積極推動「文化基本法」立法工作，提出「文化基本法」草案，除了在全國文化會議分區論壇討論外，並規劃辦理公聽會，希望廣納民間、學界、行政部門等各方意見。

2017年全國文化會議暨分區論壇與文化基本法各區公聽會報名已開跑，歡迎民眾報名參與，共同關心文化未來，大家一起拼文化！體檢並形塑現有文化政策、並共同參與，拼出多元文化的面貌。

2017年全國文化會議暨分區論壇：http://nccwp.moc.gov.tw/

文化基本法公聽會：

一. 南區公聽會—https://goo.gl/forms/ojlm7N4hFIw7Z4tk2

二. 東區公聽會—https://goo.gl/forms/PURmzL3UZimRwbzf1

三. 中區公聽會—https://goo.gl/forms/XMwlRzE2rps90pet1

四. 北區公聽會—https://goo.gl/forms/ExxKaJggKHHoSUYw2