薩德登韓 中國外長：美朝恐爆發全面衝突

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）在今(8)日的一場記者會上，中國外交部長王毅警告，朝鮮半島上空正烏雲罩頂，美國正一頭撞進與北韓發生「毀滅性」全面衝突的泥淖中。

他利用時機在記者會上指責北韓，不顧國際反對一意孤行，執意發展核子與飛彈激化，不過隨後話鋒一轉，指控美國借題發揮，利用這個機會與南韓舉行大規模的軍事演習，導致區域氛圍持續緊張化。

他告訴記者，北韓與美國就像是兩輛往彼此方向急駛的火車，且兩方都不願意退讓改道，不過兩方都應該先問自己一個問題，那就是，在這樣的情況下，雙方究竟準備好接受「衝撞」的結果沒。

不過，這場記者會的核心除了北韓外，最重要的目的就是為了要表達中國對美國的抗議。

美國在週一晚宣佈，在北韓於周日發射四枚彈道飛彈進入日本海後，為了對抗「戰爭販子」，暱稱為「薩德」的終端高空防禦飛彈(THAAD) 已經在南韓安裝部署完畢，總統川普並在指責中國未能「管好北韓」的情況下，宣佈在面對北韓的威脅上，已經進入「全新階段」。

而在週二的國務院聲明中，發言人Mark Toner堅稱，薩德的部署並非是為了侵害區域中任何國家的權益，純粹是為了抵抗北韓而設置，不過中國可不這麼想，強硬告訴美國，如果打算硬幹，美國與南韓將會「自食惡果」。

韓國延世大學中國與南韓關係專家John Delury指出，中國將薩德視為美國領導地區安全架構的一部分，在這個架構中，美國利用其海外基地與盟邦的關係，企圖建造並緊縮一個「隔離」中國崛起的牢籠，因此中國正盡全力阻止這個牢籠的形成。

為了達到這個目標，王毅表示，核子計畫對維持地區平定毫無貢獻，與此相對的，武力的使用也是如此，呼籲以制裁和外交協商取代美國日益頻繁的演習。

中國官媒新華社則宣稱，更有效地對空導彈將迫使北韓必須部署能打破薩德的新飛彈，因此薩德的部署將引發地區的軍備競賽。

儘管中國強硬反對，美國也有自己的考量。

曾擔任布希政府與歐巴馬政府的前美國國安顧問Paul Haenle認為，薩德代表美國逐漸甚囂塵上的一股恐懼，他們害怕，有天北韓真的有辦法發射裝配核彈頭的洲際彈道飛彈攻擊美國，而根據過往紀錄，北京大聲疾呼的和平協商讓美國一直看不到成效，對美國而言，薩德已經是沒有選擇中的選擇。現階段，中國政府正努力藉由打擊韓國公司商貿、禁止民眾赴韓旅遊等措施，企圖迫使南韓政府在薩德系統的部屬上退讓，不過Haenle認為這些政策會無功而返。

他說，一個民選政權很難去做出，讓人民暴露在危險中的決策，而北韓的核政策與導彈計畫，現在正是南韓人民最大的威脅。