10種有益和有害健康的食物大揭密

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）許多餐廳賣的沙拉會灑些碎培根和堅果來點綴和提味，你會習慣性兩個都吃，還是挑出其中一樣不吃呢？千萬別小看這小小的飲食習慣，將可能無形中提高罹患心臟病、中風和糖尿病，甚至死亡的風險。該研究在週二發表於《美國醫學會期刊》（American Medical Association）。

根據美國官方數據，美國人大約有45%的死亡原因是因不健康的飲食習慣或營養不均衡而導致。而2012年共有70萬位死於心臟病、中風和糖尿病，分析他們的飲食習慣後發現，他們日常飲食中幾乎沒有足量攝取對健康有益的食物。

研究人員表示，對健康有益的的食物包括各種富含omega-3的食材，例如堅果、種子類食物、鮭魚、沙丁魚、蔬果和全麥食物。不健康的食物包含重鹹的食物、各種加工肉品（培根、熱狗等）、紅肉（牛排、漢堡肉等）和含糖飲料。

該研究的主持人Renata Micha特別警告，高鹽的食物是國人飲食的最大問題，不僅會引起高血壓，增加心臟負擔,其中更與10%的死亡因素相關連；過多的培根和加工肉品因含有飽和脂肪會增加人體內低密度脂蛋白膽固醇(low density lipoprotein cholesterol, LDL)，也就是說會增加罹患心臟病風險的「壞膽固醇」，也與其中8%的死亡因素相關連。相反的，因堅果富含有益於健康的脂肪，適量食用可降低壞的膽固醇，增加好的膽固醇（High-density lipoprotein ,HDL）。

以下為美國政府建議的飲食指南：

健康的食物類

水果：每日三顆適當大小的水果。

蔬菜：每日應攝取2到4杯新鮮蔬菜。

堅果／種子類：每週大約1盎司的堅果5份。

全麥食物：每日二又二分之一量。

多元不飽和脂肪：不超過每日總攝取熱量的11％。

海鮮：每週8盎司。

有害食物類

紅肉：每週最多一份中等份量的牛排，或等量的其他紅肉類。

加工肉品：完全不建議。

含糖飲料：完全不建議。

鹽：每日總攝取量不超過2000毫克，大約是一茶匙的量。