配息保單當道，三代保單規劃有訣竅

很多長輩偏好以儲蓄險來儲存領息，規劃上常會採用坊間常稱的「三代保單」來規劃，買一張保單照顧到三代，也是用一張保單貫穿三代來做理財儲蓄外加財富傳承規劃。富邦證券專家團隊協理陳秋蘭表示，三代保單的原理淺顯易懂，如何把這樣的規劃做對做好，其中要保人、被保險人及受益人的安排是規劃的重點，加上適時調整，保單也可以是傳家寶。

三代保單的第一階段規劃是由自己當要保人和受益人，子女當被保險人。自己在有生之年可以領取每期的生存金，即使退休也能有明確的金流可支用，有領終身俸的優雅；因為自己是要保人時，當有資金缺口，為解決燃眉之急，便能就保單全部或部分解約或辦理質借，保有保單控制權也是保有尊嚴。而進入第二階段，也就是要保人身故了，此時希望保單傳給子女，由子女為要保人及受益人，由保單持續支付生存金照顧第二代。而第二代辭世後，保單終止，由孫子女領取身故保險金，一張保單充分照顧三代與傳富。

這樣的規劃很容易理解，但若可以妥善安排加上適時調整，可讓好上加好。首先，要保人擁有保險契約上的許多重要的權利，包括解約、質借、指定受益人及未來變更要保人等，除非一開始就打算贈與出去，否則要保人會先寫自己，確保自己的規劃不被改掉，也避免投保或給付時涉及贈與。陳秋蘭表示，惟這樣的規劃有一個缺點，就是在要保人過世後，得面臨全體繼承人協議出與被保險人有保險利益者為新的要保人，協議本身就是個風險，協議時間及結果可能會讓保單傳承多了變數。

因此，也有第一代會在年紀更為增長後，在經濟無虞且對財產分配有具體想法後，進行贈與規劃，直接變更要保人，對象可能是配偶，或是被保險人子女本人，又或直接給第三代等具有保險利益的對象，輕鬆到位。在變更要保人後，一併調整生存受益人為新要保人，身故受益人為被保險人的子女或其他合適對象。