優等認證機構 富邦金控及旗下三家子公司同步通過

富邦金控及旗下子公司台北富邦銀行、富邦產險及富邦人壽今日同步通過中華公司治理協會所推動之「CG6010(2015)公司治理制度評量」，為本屆唯一一家金控暨三家子公司共同通過「優等認證」之金融機構，展現富邦金控持續精進公司治理，致力與國際公司治理實務標竿學習的決心與努力。

中華公司治理協會6日舉行頒證典禮，富邦金控總經理許婉美代表領獎。許婉美在致辭時表示，富邦金控深信透過良好的公司治理建立健全的企業文化，提升企業競爭力，進而為各方利害關係人創造共同利益。富邦金控將持續參與永續評比，標竿學習國際公司治理實務，精進公司治理面之作為，營造公司治理新典範！

許婉美指出，面對全球綠色金融的浪潮，富邦金控透過結合金融業的核心職能實踐企業社會責任，像是台北富邦銀行預計導入赤道原則，強化風險控管，以發展長久、專業化的環境社會風險管理系統，促使授信對象於經營上能重視環保與企業社會責任，富邦盼能發揮金融業影響力，帶領產業投資轉型。

中華公司治理協會所執行的「CG6010(2015)公司治理制度評量」，參照國內化公司治理之最佳原則與實務，並參酌台灣上市櫃公司治理特色，針對受評公司的公司治理制度進行公平客觀的評量，並以股東權益的保障、股東平等對待、利害關係人權益的尊重與社會責任、透明度與揭露、董事會的職責與公司治理文化等六大構面進行評量。