〈時評〉北京兩會期間的標題性與村婦罵街語言

北京正召開人大、政協「兩會」，與往年一樣，甚至更甚，標題性語言鋪天蓋地，鷹派媒體《環球時報》甚至發展至村婦罵街般的語言等級，蔚為奇觀。

熟悉媒體特性的大陸國台辦主任張志軍六日說「台獨之路走到盡頭就是統一」，成為許多台灣媒體報導的焦點。台獨一向被北京定位為「底線」，「台獨即意味戰爭」也是老生常談，張志軍這番標題性語言說得很技巧，既沒有超出北京的政策立場，表面上看來也沒有那麼殺氣騰騰，而且說法新鮮，順利搏得台灣媒體版面。

另一個想搏得媒體版面的中共軍方政協代表就不是那麼順利了。原南京軍區副司令員王洪光三日對大陸媒體說：「美國在台灣部署薩德之日，就是我們解放台灣之時」。這話說過頭了，雖然北京極力反對美國在韓國部署薩德反飛彈系統，更嚴防該系統擴大部署到日本、台灣，但北京主政者從沒把部署薩德和「解放台灣」劃上等號。

王洪光的這番表白，迫得中共軍網不得不刊文呼籲「別過度解讀王洪光委員的『硬話』」，說明反對美國在台部署薩德確是北京的立場，但萬勿「過度解讀」，顯然一些老粗軍人的直言，也讓北京主事者頭痛。更甚者，王洪光的指涉，根本是無的放矢，根據前後傳出的訊息，經過戰略及成本估算，台灣自始即無意加入美國的薩德防禦系統。

此外，如果腦子轉一個彎，「美國在台灣部署薩德之日，就是我們解放台灣之時」這番話，馬上會讓人聯想到韓國。根據韓國媒體報導，美軍六日深夜已經將薩德系統的兩具發射架運抵美軍在韓國的烏山基地，七日就已經展開部署作業，北京對此如何反應？

北京確實有動作，但既不是解放韓國，更不是解放始作俑者美國，北京官方只能在暗地發起民間對韓國的抵制，而總為馬前卒的《環球時報》則與韓國媒體展開罵戰。韓國《朝鮮日報》日前批評「中國身為大國，國家水平卻只有三流」，《環球時報》立刻反擊「中國三流，韓國是幾流？」這不是村婦罵街了嗎？

不論標題性語言或村婦罵街語言，都只是表象，實質上，在「反獨」與「促統」兩個北京對台政策方向上，目前為止，「反獨」的力度並未超越「促統」，和平發展仍是北京對台政策的主軸。

至於薩德部署問題，北京正陷入多頭燃燒的困境，一方面，朝鮮越來越不理會北京的勸阻，核試之後多次導彈試射，另方面，韓國部署薩德的正當性，北京很難反駁，雙方關係正陷入衝撞階段，至於美國，雖然感覺到川普政權對北京的要價越來越高，北京還只能繼續巴著川普，想了解川普的中國政策究竟如何。

（作者朱建陵，資深政治新聞工作者）