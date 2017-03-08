新光人壽承德大樓落成啟用典禮 深耕在地 貼心多元金融服務再升級

2017年1月甫獲衛生福利部頒贈「全國績優健康職場」的新光人壽，為提供員工更完善的工作環境，於台北承德路三段興建區域型總部大樓，並於3月7日（二）舉行落成典禮，由傳統舞獅團表演鼓陣及祥獅獻瑞為大樓啟用揭開序幕，新光金控副董事長許澎偕同新光人壽總經理蔡雄繼、新光銀行總經理謝長融、新光人壽副總經理黃俊文、新光金保代董事長方正培、新光投信資深協理壽以祥共同出席，勝堡村營造董事長王為訓、立法委員姚文智、市議員陳炳甫、汪志冰、何志偉、陳建銘、顏若芳等貴賓也蒞臨觀禮。新光人壽表示，承德大樓落成後，將作為業務部室營運據點，及與相關企業進行整合行銷活動之用地，發揮服務綜效，提供更多元、完善的金融保險服務。

新光人壽承德企業大樓位於承德路三段上，鄰近捷運圓山站，交通十分便捷，周邊商業活躍、穩定成長，地點十分適合區域型總部大樓，除具廣告效益外，亦有助公司業務推展。本大樓基地土地面積378坪，興建地上7層樓，地下3層辦公大樓，全棟室內照明皆採用節能LED燈具，極具環保概念，充分展現綠色環保，落實企業永續發展的精神。

新光人壽不動產規劃與投資極具前瞻性與多元性，持續於全台各地興建企業大樓，2014年起高雄岡山、新北板橋與台北承德大樓陸續落成啟用，作為業務部室營運與教育訓練之處，提供客戶更在地化、優質與便利的服務。此外，新光人壽不動產也看準台灣高齡商機，不斷推出新世代傑仕堡系列產品，2016年起於大台北地區選擇具有交通樞紐優勢的板橋、三重與劍潭捷運站附近，興建「新板傑仕堡」、「水漾傑仕堡」與「見潭傑仕堡」等優質商務住宅與高級出租住宅，以因應新的社會生活型態居住需求，並服務更多的客戶。

2016榮獲《遠見五星服務獎》保險業第一，及全國和北市「績優健康職場」首獎肯定的新光人壽，將辦公室為「家」的延伸，未來將持續於全台各地提供員工舒適健康的工作環境，打造幸福職場，並秉持「光無所不在，心與你同在」的精神，用守護的心提供社會大眾完整性的金融理財服務。