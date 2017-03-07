失智不代表末日 及時就醫 仍能活得快樂和精彩

（臺灣英文新聞／朱明珠 臺北綜合報導）衛生福利部國民健康署指出東亞地區失智症盛行率為6.99%，臺灣失智症者已逾26萬人。依據世界衛生組織（WHO）2015統計資料顯示，全球每3.2秒就診斷出1例失智症，每20年成長1倍。民眾不要誤以為失智症是正常的老化現象，而忽略了就醫的重要性。

臺北市立聯合醫院松德院區張祺康醫師表示，失智症初期症狀包括記憶減退影響到工作、無法勝任原本熟悉事物、言語表達出現問題、喪失時間地點概念、判斷力變差、抽象思考出現困難、東西擺放錯亂、個性行為情緒改變出現妄想幻覺、喪失活動及開創力等。如個案出現以上症狀，家屬應盡速尋求神經內科或精神科醫師進行評估及確診。

臺北市南港區健康服務中心林莉玲主任表示，失智症個案隨著疾病的進展會逐漸邁入失能狀態，照顧失智症者常要面臨身體、情感及經濟上的壓力。輕度失智者若能早期發現並及早就醫，透過適當的課程可讓個案身體功能、認知及心理獲得治療，有助於延緩病情進展。

臺北市政府呼籲民眾可至臺北市政府衛生局失智症服務網(http://dementia.health. gov.tw) 下載極早期失智症(AD8)篩檢量表自我檢測，測量結果如大於2分者，應尋求專業醫療人員進一步評估。有意參加「大腦活化-學習療法」課程之輕度失智症個案，可洽詢臺北市南港區健康服務中心，電話：(02)27825220轉6953。