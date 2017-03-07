4月起定額補助輪狀病毒疫苗 每年3萬名嬰兒受惠

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）輪狀病毒是造成嬰兒和5歲以下的幼童腹瀉最常見的原因之一，幾乎每一個幼童在5歲以前皆會感染。醫師表示，預防輪狀病毒感染最好的方式就是使用口服疫苗，雖然服用過疫苗的幼童雖然仍有可能感染，但症狀會較輕微。歐美的輪狀病毒疫苗普及率達八九成以上，反觀台灣只有四成左右，推測原因是費用過高，家長多抱著僥倖心態。因此台北市政府為減輕父母的的經濟負擔，將開辦台北市輪狀病毒疫苗補助計畫，預估台北巿每年將有3萬名嬰兒受惠。

台北市政府表示，自今(106)年4月5日起， 凡是出生滿6-32週， 領有臺北市第二類兒童醫療補助證（低收入戶、重大傷病、 罕見疾病、特殊個案）之嬰兒，全額補助疫苗接種，每位最高補助5 ,700元；領有臺北市第一及第三類兒童醫療補助證之嬰兒， 定額補助口服輪狀病毒疫苗每位2100元，預估台北巿每年將有3萬名嬰兒受惠。

依據衛生福利部疾病管制署資料顯示，6歲以前的幼童有98%感染過輪狀病毒，5歲以下的個案2 人中有1人因感染輪狀病毒而就醫，比例之高。在台灣輪狀病毒疫苗目前仍屬自費疫苗，尚未導入幼兒常規公費疫苗，然而該疫苗確實可降低疾病造成的醫療負擔、家長照顧成本及提升生活品質。

輪狀病毒疫苗自2006年在臺灣上市，其中一種是活性減毒人類單價輪狀病毒疫苗(Rotarix)，在嬰兒2、4個月口服2次；另一種是人牛重組五價輪狀病毒疫苗(RotaTeq)，在嬰兒2、4、6個月口服3次，兩種疫苗皆有8成5以上的保護效力。

輪狀病毒感染的高峰年齡是6個月到2歲。流行季節 為每年11月到3月間，高峰期為 1 月份。可怕之處在於家中如果有1個人感染，全家都會腹瀉的機率大約有25 %，傳染力極高。

初期症狀有類似呼吸道感染的的前驅症狀，如輕微咳嗽、流鼻水，接著會發燒、腹痛合併持續嘔吐約1到2天，然後會出現水狀的腹瀉，1天可能多達10到20次，也可能會有頭痛、發燒、 腹部痙攣、胃痛、噁心、肌肉酸痛等症狀，症狀最長可能持續至10天。幼童可能因為無法適時補充流失的體液而導致脫水及電解質不平衡， 進而抽搐，甚至死亡。

輪狀病毒主要透過糞、口傳染，因此可透過養成個人良好衛生習慣（飯前、便後應洗手，為嬰幼兒或老年人更換尿布或處理排泄物之後，以及準備餐點之前也應洗手）及注意居家環境衛生等措施來預防輪狀病毒感染。