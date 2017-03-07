尿床、口吃、身心失調   敘利亞孩童6年成長於「毒性壓力」

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）非營利組織「救助兒童會」(Save the Children)大規模研究敘利亞孩童的身心健康，發現自2011年內戰開始已有30萬人死亡，孩童的身心狀況尤其受到嚴重影響。

《BBC》報導，「救助兒童會」訪談了7個敘利亞行政區超過450人，包括不同年齡層的孩子、父母、照顧者、社工、志工與教師等，他們發現：

幾乎所有孩童與84%的成人認為，炸彈與砲擊是造成小孩心理壓力、身心受創的最大原因。 三分之二的孩童在內戰中失去一位至親、家園被摧毀或曾因戰爭受傷，有些人更不只遭受一項摧殘。 71%受訪者表示孩童的尿床情況越來越頻繁、還會非自願流尿，這些都是身心嚴重受創與創傷後壓力症候群(PTSD)的徵兆。 48%成人說他們曾見過孩子突然失去言語能力，或已開始出現口吃障礙。 幾乎有一半的受訪者都表示，孩童經常有悲傷或極度難過的情緒。

報告指出，230萬孩童已離開敘利亞，至少300萬6歲以下的孩童對戰爭根本一無所知，哈佛大學心理諮商師Alexandra Chen就說，這類毒性壓力會影響他們的大腦與器官發展，提高成長過程中心理健康失調的風險。

「救助兒童會」的資深心理健康諮詢師Marcia Brophy指出，「六年的內戰該停止了，這六年嚴重影響孩童發展的人格形塑期，所造成的傷害可能永久延續且難以回復。」

一位敘利亞父親Hisham(化名)是學校教師，他說一開始孩子們聽到炸彈聲響都很興奮，因為像在玩遊戲，但越來越多孩子因為這場內戰失去親友，學校沒了、他們也開始在街頭流浪。

Hisham最大的孩子已經9歲，卻還不知道1加1是多少，他說，「孩子就像看了各種暴力事件，有些在電視或電玩遊戲、有些發生在真實生活中，他們親眼見到這些暴力衝突在眼前上演，就連你可能都沒見過他們所見的全部。」

儘管如此，「救助兒童會」仍不放棄協助孩童的願望，「只要現在開始，一切都還來得及」，他們希望有更多身心治療的支援體系進駐敘利亞，讓國際社會共同幫助這些孩童走出內戰陰影。