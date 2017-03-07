「意在平衡報導」  瑞典網站假採訪、真散播極右思想

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）近日瑞典新聞界吵得沸沸揚揚的一件大事是，一個瑞典網站「Granskning Sverige」把自己定位為彰顯「公民意識」的網站，旨在向主流媒體問問題、挑戰權威，但批評者認為他們充其量就是「宣揚極右派思想的工廠」，目的只在攻擊和恐嚇。

《BBC》報導，該網站名稱的意思是「證實為瑞典」，鼓勵志願者打電話給新聞記者詢問有關他們新聞內容的問題，但一名瑞典報紙Eskistultna-Kuriren的記者Mathias Stahle說，「他們(該網站)的新聞主調是排外主義，他們不喜歡外來移民。」

Stahle說，「他們會想看到更多跟川普有關、跟俄羅斯有關、跟新納粹主義有關的正面報導，」但Stahle的這些談話卻都在不知情的情況下被錄音，重新編輯後放上該網站編輯Erik Johannson(化名)的Youtube頁面公開。

另一位記者Eva Burman受訪的對話也被偷錄音，Eva Burman是Mathias Stahle的同事、Eskistultna-Kuriren的主編，一名自稱「Janne」的該網站志願者訪問她，「為什麼一則關於攻擊警衛的新聞，沒有寫到其實有外國人被指控為幕後主使者。」

儘管在這起攻擊案中，警方已認定是當地幫派少年所為，但Janne卻將兇手指向一名摩洛哥街頭少年，宣稱「事件經過根本還沒被釐清」，由於Janne一直反咬摩洛哥少年為兇手，Burman最後受不了，批評說「這根本就是種族歧視。」

整個訪談過程原為超過20分鐘，但最後被剪輯到只剩下3分鐘，並以標題「主編稱市民為種族主義份子」公開在Youtube上。

Stahle看不下去這種行為，他暗中申請假社群帳號、登記數個右翼論壇，並聯繫網站「Granskning Sverige」說要做為志願者採訪主流媒體，他發現這項申請馬上就通過，而且他還可以藉此賺錢，只要有一則新聞超過3千人點閱就能賺100美元。「Granskning Sverige」更告知他要隱匿身分。

BBC透過該網站接觸到了主編Erik Johannson，Johannson說他們在做的事情跟一般傳統媒體沒有兩樣，通常如果公開錄音遭到拒絕，他們就會私底下秘密錄音；但事實上，傳統有新聞道德的媒體會在文章正式發表前，讓該受訪者有機會再次回應新聞內容。

Johannson說他們沒有做錯事，他們只是希望瑞典的新聞能有更多的平衡報導，但Stahle並不這麼認為，「我覺得他們在做的事很可怕，他們很明顯有政治傾向，希望藉由這些假報導傳達他們的想法。」

深受其害的不只有新聞記者。

Martin Kragh是一個瑞典研究機構的俄羅斯計畫主任，1月份他剛發表了一篇報告指控俄羅斯介入一項資訊錯誤的活動企圖影響瑞典與北大西洋公約組織(NATO)的關係，這份報告被很多學術機構引用，也與多數西方安全專家的論點謀合，但卻受到許多人批評。

Kragh說，「過去六週我不斷受到攻擊和恐嚇，有網路攻擊也有散播不實謠言」，更有一位匿名人士用隱藏號碼不斷打電話騷擾他，甚至還會打電話給他同事詢問個人資料，「這根本就不是正常的記者行為。」

Johannson否認他的網站意圖恐嚇別人，他認為自己是在提供主流媒體以外的另一種選項，但他已不再能用匿名方式這麼做了，最近一份瑞典報紙找出了他的真實身分，是一位名叫Fabian Fjalling的48歲男子。