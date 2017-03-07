WHO: 每年有170萬位孩童死於環境污染

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）世界衛生組織（World Health Organization, WHO）表示，全球每年大約有四分之一的5歲以下孩童死於環境污染，這些污染包含：空氣污染、二手菸、不潔淨的水、不佳的衛生條件和電子廢棄物等。

世界衛生組織在審查兩份環境污染對孩童身體健康的研究後，於週一（6日）發出警告，全球每年大約有170萬位五歲以下孩童死於環境污染。如果我們再不採取防範措施來改善污染情況，死亡人數將大幅攀升。其中最大元凶為空氣污染，每年共造成650萬人死亡，其中包含將近60萬名5歲以下的孩童。

WHO總幹事陳馮富珍（Margaret Chan）指出，幼小孩童的器官和免疫系統仍在發育中，尤其是呼吸系統方面，最易受到環境污染影響而生病，甚至喪命。

WHO公共衛生與環境部門主任尼拉（Maria Neira）表示，不論是貧窮或富有，人活著就需要呼吸，因此不管有錢與否，孩童們都會遭受污染的無情攻擊，可是據統計大部分死亡的孩童大都處於開發中國家，原因在於富有的國家的孩童擁有良好的醫療照顧。

另一項嚴重污染源是─電子廢棄物，電子廢棄物在2014年到2018年間增加了19%。預估到了2018年，全球總量恐達到5千萬立方噸。這些廢棄物的有害物質會影響孩童智力、注意力發展，損害呼吸系統、甚至致癌。

任尼拉說明，廢棄後的電子產品大都運往非洲國家，當地的家庭習慣隨手撿些廢棄物放置家中，用來當作煮飯、取暖和照明的燃料，甚至拿去賣錢，而這些廢棄物包括含有重金屬等有害物質的電子和化學廢棄物，無形中造成孩童長期暴露在污染環境，因此目前最首要的防預措施是提供安全的燃料。

WHO還警告， 全球氣候暖化影響下，增加了大氣中的花粉量，導致兒童氣喘發病率提高。WHO呼籲應盡速改善室內外的空氣污染、二手煙，水質和衛生條件，因為胎兒在母體內，若長期且大量暴露在污染物下，將提高他們晚年罹患呼吸道疾病、氣喘、心臟病、中風和癌症的風險。