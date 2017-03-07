預計iPhone新機又大又貴 只靠粉絲忠誠度的蘋果能再現奇蹟嗎？

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）去(2016)年蘋果的業績在iPhone 7推出後終於再度看見成長，顯示全球市場對iPhone的支持熱度與崇拜沒有那麼輕易就被拋棄，但去年對智慧型手機市場來說卻是關鍵一年。

《日本經濟新聞》(Nikkei)報導，儘管全球手機銷售量在過去5年內大幅增加三倍，來到去年的14.7億支，年成長率卻已放緩到只剩2%，相較於以往都以二位數成長，智慧型手機市場的榮景不再。

《日經》分析這是由於新手機已不再創造新穎進步的功能，消費者無法再從手機的創新科技得到滿足，轉而尋求低價作為首要目標；過去五年來，使用Android系統的手機價格已砍半至剩下200美元，這代表比起追逐創新功能，iPhone的競爭者現在更追求低價吸引顧客，消費者也因而不再執著於手機功能與附加價值，對價格的要求卻更多。

然而蘋果也同樣面臨手機市場飽和的危機，他們不能再用「發表會」的亮點吸引用戶目光，近年也難再推出能讓人眼睛為之一亮的升級功能，甚至在2016年初蘋果更削減iPhone產量，不過在去年底的聖誕假期銷量又逐漸回升，在12月前後三個月的銷量較前期提升了5%。

《日經》分析，iPhone景氣回升的原因在於它仍有死忠粉絲，在這個替換率高的時代，iPhone每次推出新機種仍能穩住80%的既有顧客，很少人願意主動換掉「好用上手」的iPhone系統到Android。

也許蘋果就是看準這種連鎖效應，才創造出整合所有產品的商品鏈含括了iPhone、iPad、Mac和Apple TV，並提供各式服務從雲端儲存到音樂服務「攏絡」死忠粉絲的擁護。

日本瑞穗證券(Mizuho Securities)資深分析師Yasuo Nakane評論，「用戶都已熟悉iPhone的使用性和它的app，儘管沒有新功能，他們仍會定期替換新iPhone」，這是因為用戶通常較注重使用性和產品穩定性。

《日經》報導，預計今(2017)年秋季推出的iPhone將出現三種機種，2款水晶色和1款5.8吋的螢光機種，除了增加1款大螢幕機種迎合市場需求，蘋果還打算提高iPhone價格，iPhone價格在過去三年已上漲10%來到近700美元(約台幣21,000元)。

但蘋果的財務恐不會因此好轉，蘋果最大的收入為中國市場，近年成長緩慢，而歐洲市場也頻頻指責蘋果的避稅行為，此外，消費者也已習慣各大手機廠牌的秋季發表會而尚在觀望。

幸好蘋果仍有死忠粉絲，每年可售出約2億支手機，通常是忠實用戶每年都「歡喜迎來」蘋果新機以替換舊機種。

但市場的需求不只由創新而來，顯然蘋果很清楚，要在已飽和的智慧型手機市場維持龐大市佔率，需要兼顧創新功能與維護舊客戶的熟悉性。