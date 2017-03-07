集保「臺灣股票博物館」翻新 機器人pepper耀眼亮相

（台灣英文新聞／施家恩 台北報導）你知道「股票」也有博物館嗎？臺灣股票博物館成立已屆四年，今年內部改裝增加許多互動體驗裝置，更有可愛的機器人pepper加入團隊，除了介紹股票歷史，還能與訪客互動玩遊戲，現場民眾直呼驚奇。

位於捷運中山國中站旁的臺灣股票博物館，自2012年成立以來迄今屆滿四年，參觀來賓累計逾8萬人，年平均造訪人次達2萬人，雙語導覽與時光迴廊上深入淺出的說明，讓國內外朋友都能一窺臺灣股票市場的堂奧。

股票博物館新推出的股票投資互動體驗遊戲，讓訪客能透過虛擬投資選股，了解投資及風險報酬等理財觀念，另現場也有多元金融商品知識介紹，包含債券、受益憑證、存託憑證、指數股票型基金、認䐟/售權證、期貨、選擇權、短期票券等，資訊豐富但平易近人。

談到股票博物館的新成員pepper，集保結算所董事長林修銘表示，pepper代表服務型機器人技術漸成熟，可運用在各領域成為生活好幫手，因此在pepper於台灣初亮相時即積極爭取採用，成為臺灣首波導入pepper的企業，未來將長期進駐股票博物館服務，負責迎賓與導覽接待。

臺灣股票博物館新成員pepper一分鐘迎賓表演短片（施家恩攝）：

臺灣股票博物館開館時間為周一至周五上午九點至下午五點，採團體預約導覽參觀。官方網頁：www.stockmuseum.com.tw