大學繁星推薦錄取率62.78%  與缺額近3千名同創新高

（台灣英文新聞／社會組綜合報導）大學繁星推薦錄取和篩選結果今(7)天公告，大學甄選入學委員會表示，今年錄取率62.78%創歷年新高，但缺額2,944名也創新高，比去年增加一倍，包含台大、清大、成大等頂大都有缺額。



大學甄選入學委員會今天公告「106學年大學繁星推薦入學」第1至7類錄取結果和第8類篩選結果，今年共68所大學參加招生，提供1萬7,589個一般生名額。今年第1至7類共錄取1萬4,486名考生，錄取率62.78%創歷年新高，比去年增加3.52%。

根據甄選會資料顯示，今年有128校系無人錄取，包含公立大學12個校系、私立大學116個校系，以第1至第3類學群最多。而總計有558個校系、缺額2,944名比去年增加一倍，包含台大、清大、成大等頂尖大學也出現缺額。

甄選委員會初步分析，今年因招生名額增加，報名人數減少，導致錄取率提高，加上繁星推薦錄取後不能再參加個人申請，因此考生選系時相對謹慎，若不是最佳選擇，寧可不參加繁星推薦而直接報名個人申請，使缺額情形成為歷年最多。

另外，第八類學群11個醫學系共提供159個招生名額，本次推薦報名人數計583人，通過第一階段篩選人數計有281人，通過篩選考生須再參加第二階段甄試(面試)。

甄選委員會網站今天上午公告錄取及通過篩選名單，考生可憑學測報名序號或學測准考證號碼及身分證號碼查詢分發比序錄取或篩選結果，錄取生由各大學寄發錄取通知單、通過篩選考生也由各大學寄發(或公告)指定項目甄試通知。