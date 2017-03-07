《富比世》撰文陸客來台最訝異之一：台灣沒有想像中現代化

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）《富比世》(Forbes)專欄作家Ralph Jennings 5日撰文寫道，相隔僅160公里且文化相近的台灣，是中國大陸遊客海外旅遊的首選之一，自2008年兩岸加強經濟交流後，吸引更多中國遊客來台，原因是多數中國人從小就不斷耳聞台灣的風土民情，包括描寫台灣中部美景的民謠「阿里山的姑娘」，而台北故宮也珍藏了許多大陸所未見的歷史文物。

Jennings報導，2015年來台陸客創下340萬人次的歷史新高。

儘管在去(2016)年5月新政府上台後，兩岸關係趨於緊張導致交流放緩，仍有許多陸客願意以自由行的方式來台灣體驗不一樣的風土民情，但Jennings說，陸客所看到的台灣可能與一般外國遊客的所見所聞有出入。Jennings透過與陸客和台灣人的交談發現了三件陸客來台最訝異的事。

一、台灣人非常有禮貌

多數陸客訝異於台灣人的禮貌和善意，路上會有陌生人主動停下幫忙引導方向，店員也都很親切專業的回應，相比於大陸街頭的陌生人，被突如其來的發問或打斷都會感到不耐。台灣人的友善程度強化了陸客對台灣的友好印象，也提醒著身為同一民族，「中國人」其實也可以很有禮貌。

二、台灣不十分現代化

台灣較大陸早了30年步入工業化與現代化國家，因此多數陸客期待看見的是一個非常富饒的社會，特別是在首都台北，但他們不知道的是，這種現代化並未投資在城市的建築物，因此在台北街頭仍可以見到許多老舊社區和公寓，一位去年來過台北的上海旅客表示，「我以為台北比上海還先進，但我發覺不是這樣，光是住宅區就沒有比較現代化。」

三、物價很便宜

台灣不像大陸某些大城市因消費者積極性而有通貨膨脹的問題，一般來說，奢侈品牌與餐廳消費在大陸都貴得多，例如2015年中國的消費者物價提升了1.4%，但在台灣卻下降了0.3%，優惠的折扣讓自由行陸客更願意在台灣掏錢消費，有些人更懷疑這麼便宜的物價是否也反映了台灣整體經濟的衰弱。