冷氣團持續至明日  週四五不冷但更濕

（台灣英文新聞／生活組綜合報導）中央氣象局指出，今(7)天持續受到大陸冷氣團以及華南雲雨區影響，北部、東北部濕冷，最低溫約13、14度，其中最低溫宜蘭僅13.6度，天氣方面，北部、東北部有短暫雨，中南部以多雲的天氣為主。

氣象局表示，今天受到大陸冷氣團影響，北部、東北部最低溫約13、14度，中南部及花東約15到19度，北台灣及宜蘭白天高溫約15到17度，中部地區及花蓮白天高溫約20到23度，南部及台東約24到27度。

同時受到華南雲雨區東移的影響，水氣仍偏多，北部及東半部地區降雨機率偏高有短暫雨，中南部地區以多雲的天氣為主，局部地區也可能有短暫下雨。

氣象局預估，明(8)天仍在大陸冷氣團的影響之下，並伴隨華南雲雨區東移，台灣附近水氣仍多，北台灣有短暫雨，其他地區則以多雲為主，偶有短暫雨。溫度方面，北台灣持續濕冷，整天溫差約只有3度左右，中部及花東感受偏涼、南部則是白天暖晚上涼的天氣型態。

到了週四、週五(9日、10日)冷氣團減弱，但華南雲雨區帶來較多的水氣，除了北部及東半部降雨明顯之外，中部地區及南部山區降雨機率也會稍高一些，北台灣感受仍濕冷。

周六至下周四期間北部、東半部地區及中南部山區仍可能有短暫雨，其中又有兩波冷空氣會在下周影響台灣，使得北台灣溫度會稍降一些；中南部則持續維持多雲到晴、日夜溫差大的天氣。

受到強烈東北風影響，沿海地區有較大風浪出現，海邊活動或是海上作業請注意安全。



空氣品質預報資訊，高屏地區為橘色提醒，對敏感族群不健康，其他地區為良好到普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。