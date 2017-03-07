美公布「2016自由航行報告」  挑戰台灣在內共22國海空權

（台灣英文新聞／國際組綜合報導）美國國防部6日公布「2016年自由航行報告」(Freedom of Navigation)，指美軍共對全球22國行使自由航行權，包括涉及南海的6國如台灣，宣稱意在保障國際法之下所有國家都有權使用的海、空權利與自由。



根據五角大廈公布的「2016年航行自由報告」，美軍在2015年10月1日至2016年9月30日期間，共對全球22個過度聲索海域國家行使自由航行權，當中包括涉及南海的中國、台灣、菲律賓、越南、馬來西亞、印尼，以及日本、南韓與巴西等22國。

22個國家總計有15個在亞洲，相較去年的報告美軍只挑戰了13個國家，顯示各國有擴大海權聲索的趨勢，又或是美國加大其行使自由航行權的權利。



中國被挑戰的部分與2015年相同，包括過度聲索的直線基線；專屬經濟海域上空的司法管轄權；限制無意進入其領空的外國飛行器飛越防空識別區；以國內法將外國實體在經濟專屬海域的偵察活動犯罪化；要求無害通過其領海的外國軍艦必須取得事前許可。

台灣部分也與去年報告相同，指台灣要求進入其領海的外國軍艦或政府船艦必須事前通知；國防部2014年的報告曾挑戰台灣有過度聲索的直線基線，但從去年起已被移除。

值得注意的是，日本與韓國兩個美國在亞太的重要盟邦今年也被列入報告，五角大廈指出，日本有過度聲索的直線基線，韓國除了有過度聲索的直線基線，還要求外國軍艦與政府船艦在進入其領海時須事先通知。

去年未列入報告，今年新入榜的亞洲國家還包括泰國、巴基斯坦、馬爾他與柬埔寨。

五角大廈新聞稿強調，美軍是依據原則，而非(針對)哪些國家、全面挑戰這些擁有海岸線國家的過度聲索，任務範圍包括美國盟邦夥伴及各國，以維持美軍的全球行動力。



報告評估期間，美國軍艦曾4度挑戰中方在南海的主權過度聲索，引起北京反彈。



美國自1991年就開始公佈航行自由報告，但近年隨著東海與南海緊張情勢升高，美軍的動向格外受人注目。