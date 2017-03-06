冠脂妥假藥風波延燒 藥廠教你如何辨識真偽

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）降血脂藥「冠脂妥」傳偽藥，除批號「MV503」外，藥廠台灣阿斯特捷利康今（6）日證實，接到藥局通報，另一批號MK479的藥品外觀和原本的藥「有出入」，已送食藥署檢驗。

偽藥風暴持續延燒，4日爆發出降血脂藥「冠脂妥」疑有偽藥。台灣阿斯特捷利康公司指出，主動向衛生福利部食品藥物管理署通報3件藥局的冠脂妥（Crestor10mg）膜衣錠仿冒品的報告，均為批號「MV503」。

台灣阿斯特捷利康今天發表聲明表示，從「MV503」爆發以來，有全面清查產品，避免突發狀況，但因數量多，清查還在進行，也歡迎民眾通報有疑慮的商品，並提供檢驗。

藥廠表示，今天中午11時30分，接到一通藥局通報，懷疑「MK479」這個批號也可能是假貨，且有提供藥品回公司檢驗。公司約在下午5時10分拿到可疑藥品，「初步看起來有一點點懷疑」，外觀和原本的藥有一點差異。

不過，藥廠表示，這批號沒有經過實驗室，不敢確定是不是偽藥，下午5時20分即致電通報食藥署，告知有疑似假藥，並將藥品送到食藥署化驗。

食藥署呼籲民眾不要貿然停藥，如果有疑慮，可以找醫師詢問。台大醫院內科部專任主治醫師莊立民表示，醫院藥品都有把關，民眾定期回診拿藥安全，比較擔心的是那些拿長期處方箋的患者，可能第1個月在醫院拿藥，之後就在家附近的藥局拿，其他藥局會不會有偽藥就比較不清楚。建議如果拿長期處方箋，還是應該回醫院拿藥、定期回診。

另外，藥廠提供3招辨識真偽，第一招為外盒的「冠脂妥膜衣錠」字樣，真品的「妥」字第一筆劃為一撇，但偽藥的「妥」第一筆劃較平。

第二招看鋁箔包裝寬度，原廠的比較寬，偽藥比較短（6.7公分）。



第三招看藥錠，偽藥顏色淡、表面較粗糙，刻痕深度較淺；真藥顏色比較深、表面較平滑、刻痕深度比較深。