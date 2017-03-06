大雞慢啼？孩子的發展 家長自己就能掌握

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）少子化時代來臨，家中每個孩子都是寶！尤其是新手爸媽們無不戰戰兢兢的，深怕家中孩子在運動、語言、社會和情緒等發展和別人不一樣。醫師表示，0到3歲前是發展關鍵期，6歲前是早期療育的黃金期，若及早發現發展異常，可及早介入讓孩子擁有好的起步，協助孩子的發展更趨正常。

臺北市政府衛生局全國首創以動畫圖像設計建構之「兒童發展圖像篩檢互動網(http://kidd.taipei)」網站，提供0-6歲13個年齡層篩檢題項，只要利用電腦、平板電腦或智慧型手機連結上網，即可不受時間、地點限制，隨時幫兒童進行檢測。

另外，根據臺北市政府民政局統計100年至105年未滿6歲兒童16萬7,343人，生母為新住民之兒童數為1萬475人，占臺北市總兒童數之6.25％，因新住民兒童有逐年增加趨勢，考量語言差異，從原先國語、台語、客語及英語語音導覽，更增加越語、印尼語及泰國語等3種外語導覽，讓新住民使用更便利無礙。

臺北市政府衛生局黃世傑局長表示，「兒童發展圖像篩檢互動網」網站特色有：

(1)不受時間限制，家長可隨時隨地進行檢測

(2)各項篩檢題項以活潑生動、易懂有趣、互動性方式設計

(3)有7種語言可選擇，國、臺、客、英、越、印及泰語

(4)個人化管理：提供家長記錄兒童生長情形、建置兒童健康資料

(5)專人主動追蹤管理並提供諮詢服務。

家長可利用家中故事書、圖卡、球類..等玩具，透過與孩子玩遊戲或互動時，觀察孩子在不同年齡階段的粗動作、細動作、語言溝通、生活處理及社會性行為表現，作為評估孩子發展的重要指標，若發現落後，要盡早找出原因及早處理，評估有發展遲緩問題，即時接受早療專業諮詢及矯治以減少後續龐大醫療費用負擔。