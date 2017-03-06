調查：二成銀髮族未曾理財　退休生活支出吃緊　

（台灣英文新聞／施家恩 台北報導）活得久不見得活的好、有品質、及尊嚴。除了健康，財務自由度更是銀髮族退休生活幸福的關鍵。國內一項研究調查顯示，55歲以上退休者當中，有二成在退休前未曾有理財行為，而這群人坦承退休後日常生活支出捉襟見肘。研究也指出，75歲以上退休族面對普遍的長壽現象，感受到的壓力增加，不確定自己的退休金足以負擔退休生活支出。

根據國健署去年報告，台灣2017年將進入「高齡社會」，65歲以上人口佔總人口的14%，到了2025年又預估將突破20%，進入「超高齡社會」。內政部2015年的統計顯示，國人平均壽命達80.2歲，且台灣百歲人瑞成長率直逼日本。政大商學院統計學系教授鄭宇庭指出，國人健康自由度較高，應歸功於台灣擁有完善的健保制度，加上政府致力於打造友善高齡環境，持續推廣「活躍老化」概念，讓台灣退休族群的自我健康感受較佳。

施羅德投資與政大民意與市場調查研究中心所聯合製作的「退休幸福指數調查」，參考經濟合作暨發展組織（OECD）分析人類幸福的三大面向－健康、財務、社交，據此針對台灣55歲以上退休族群進行面訪，並編列全台第一個「退休幸福指數」。調查結果顯示：台灣退休族的退休幸福指數平均達73.4分，但進一步分析，可發現國人健康自由度的平均分數超過80分，為三個構面中最高；其次為社交自由度74.1分；最低者為財務自由度65.9分。

另根據受訪結果，退休後經濟來源主要為自己儲蓄與儲蓄保險者佔55.6%，其次是政府與私人企業退休金佔29.2%；至於退休後花費，以三餐費用佔93.6%最高，其次為水電房租費用、交通費用、醫療保險費用等。

鄭宇庭教授認為，然而在人口結構持續老化下，未來醫療相關費用將大幅提升，以目前退休族財務分數僅65.9分來看，隨著國人益加長壽的情況來看，未來更多退休族群的財務分數恐不及格。

鄭宇庭也根據調查結果推論，財務自由度高者，其健康、社交自由度相對較高，反之亦然，可見退休後的健康及社交幸福度與財務均呈高度正相關。

針對扮演關鍵角色的財務部份，施羅德投信總裁巫慧燕建議應「攻守兼備」，「攻」指的是儘管有退休金及子女孝養金等固定收入，仍應透過儲蓄、保險、投資的多元管道增加退休收入以因應長壽風險；「守」則代表慎防詐騙，並善用政府資源165查詢可疑電話，另外是財物支援親友時，也建議量入為出，才能有無憂慮的銀髮生活。