打破傳統方式 膀胱癌治療現曙光

（台灣英文新聞/朱明珠 台北綜合報導）膀胱癌是泌尿道最常見之惡性腫瘤，近年來發生率有遂年增加的趨勢。膀胱癌不僅復發率高，病患若癌細胞轉移，接受化學治療存活率大多低於5成，有鑑於此，林口長庚和國立新加坡癌症中心合力研發，為膀胱癌的臨床治療提供一個新的方向，也提供合併藥物使用的一個新的選擇。本研究成果已發表於「科學轉譯醫學期刊」（Science Translational Medicine 22 Feb 2017: Vol. 9, Issue 378）」。

本次林口長庚醫院和國立新加坡癌症中心的合作研究發現，KDM6A抑癌基因在膀胱癌細胞內的突變率高達38%，造成與其有拮抗能力的基因EZH2異常作用，導致癌細胞中基因表達調控失衡，讓癌細胞的生長更活躍。從體外的細胞學實驗中發現，KDM6A突變細胞在使用標靶藥物EZH2抑制劑GSK343後可以觀察到細胞的生長明顯受到抑制，施以動物實驗後，在實驗動物的腫瘤生成達一定大小後使用抑制劑GSK503，持續觀察14天就發現到腫瘤大小有效抑制達24%，更在觀察第16天達33%。

研究人員進一步將實驗方式改以人源性腫瘤細胞異種移植（PDX）模型亦發現，在使用抑制劑GSK503第14天就可以觀察到腫瘤生長被抑制的現象。透過體外細胞學實驗及體內動物實驗中皆證實標靶藥物EZH2抑制劑的使用，可以有效的打破基因調控的失衡現象，抑制KDM6A突變細胞的腫瘤生長情形，從而證明此一調控機制在膀胱癌中的重要性。

醫師提醒，膀胱癌的初期表現以血尿為主，且多是無原因的無痛性血尿，一些病人會有頻尿、急尿或下腹部疼痛等現象，容易和結石混淆，因此病人常忽略其嚴重性，而錯失早期治療黃金期。

膀胱癌的成因至今仍然不明，但以下幾點因素會增加罹患風險：