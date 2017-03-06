新北童軍績優連續三連霸 超過4000名童軍歡慶童軍節

為迎接3月5日童軍節，新北市政府教育局於今(5) 日擴大辦理慶祝活動，現場有超過4,000名以上大小童軍齊聚蘆 洲國中，參與此一盛會，展現新北童軍雄厚實力。

市長朱立倫與童軍們共同舞揮雙旗操見證童軍精神，慶祝本巿榮獲1 05年度國教署及中華民國童軍總會績優童軍雙冠王殊榮，並同時表 揚本市榮獲童軍總會評選之績優童軍團計23團、木章及木章證書2 1人、吳兆棠博士獎學金33人及各式績優服務員、優秀童軍獎章計 493名。

朱立倫巿長表示，新北市推廣童軍教育，並鼓勵校校成立童軍團，歷 經4年的努力，童軍團數及童軍人數皆為全國最多，是全國唯一公立 高中職及國中國小學校校校都有童軍團的縣巿。除了量的提升外，本 市童軍團辦理品質更是卓越。教育部於3月2日舉行全國獎勵績優童 軍表揚，全國獲獎名單有27所學校及52名績優個人，其中本市強 佔績優學校7校及績優個人20名的殊榮，超過全國三分之一，已連 續3年蟬聯教育部評選童軍教育績優學校及個人獲獎數最多縣市； 此外，中華民國童軍總會105年甄選全國績優童軍團115團，本 市共計25團童軍團獲獎，超過全國五分之一，這都是對本巿推動童 軍教育的一大肯定，也是本巿所有童軍夥伴共同努力的成果。

童軍教育是結合品德教育、生活教育、體驗教育、生命教育、安全 教育、生態保育、環境教育等多元教育理念。為了與時下風行的動手 做創客及自行車休閒風潮接軌，今日活動規劃有童軍專科考驗( 自行車、特技及訊號)、幼童軍分站闖關、技能章、 進程活動及園遊會活動，讓所有大小朋友從實做中體驗學習， 從互助中學習團隊合作；另一方面， 為激發各級童軍夥伴見賢思齊的榮譽心，大會並表揚本市獲選中華民 國童軍總會105年績優童軍團計23團、木章及木章證書21人、 吳兆棠博士獎學金33人及各式績優服務員、優秀童軍獎章計493 名，展現本市童軍教育辦理品質與成效。