國內首檔多重資產型基金 富邦投信4月份發行

順應主管機關法令的開放，投資人在4月份即可買到國內第一檔多重資產型基金。富邦投信看好中國財富走出去將帶動亞洲製造及歐亞新經濟市場，將於4月10日起募集「富邦歐亞絲路多重資產型基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」，在大建設、大消費兩大主軸緊密串聯下，一手掌握三大經濟圈的海陸絲綢之路商機。

富邦歐亞絲路多重資產型基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)經理人謝秀瑛表示，全球金融市場已然步入高波動時代，2017年全球金融市場面臨諸多波動因子，該基金善用多重配置的投資理念，包括多重資產、多重區域、多重顧問等投資策略，鎖定歐洲、絲路及東亞三大經濟圈，搭配債券、股票及REITs等多重資產，以創造兼顧收益與風險的最適投資組合。

謝秀瑛進一步指出，富邦投信除擁有兩岸三地的豐沛研究資源，搭配富邦投信投資研究團隊獨家研發建構之全球風險指標Fubon Global Risk Indicator（FBGRI），綜合信用、匯率、利率、股票以及商品五大市場投資情緒指標，藉以判斷目前市場投資情緒是否轉為風險趨避，可達到投資組合的下檔風險保護之控管目的。

今(2017)年元旦，首班中國開往英國列車，由浙江義烏發車啟動，途經哈薩克、俄羅斯、德國、比利時等國家，全程12451公里、歷時18天，於1月18日抵達英國倫敦，開啟了歐亞兩大板塊的新扉頁。由於鐵路運行比海運快又穩，加上成本又僅有空運的五分之一，潛藏無限的龐大商機。除此之外，從上海、北京也有多條鐵路，直通相鄰的俄羅斯、蒙古、北韓及越南。中國透過綿密的交通網及經濟合作，已將歐亞72國結合為龐大的經濟共同體，共創新世局。

謝秀瑛強調，傳統絲路與21世紀所稱之海上絲路，串聯了由東亞、中亞至歐洲72個國家，人口總數達44億，包括以中國、日本為主的東亞經濟圈，中亞、俄羅斯及印度為主的絲路經濟圈，德國領軍的歐洲經濟圈，根據麥肯錫預估，2050年一帶一路戰略帶動的經濟效益將可貢獻全球GDP年成長的80%，全球經濟地位不容小覷，投資機會無窮。