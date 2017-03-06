〈時評〉溫水煮青蛙 大學殿堂「一中承諾書」的無意有意

台灣諸多大學為能招收中國的學位生或短期研修生，竟然在無意有意或故意的疏忽下，與中國相關學校或中國學生簽署「一中承諾書」或聲明書。不論這些台灣的大學是否因為希望獲得高額學費收入，這種號稱入世研究的學術殿堂，卻犯下這種幼稚錯誤，實在令人難以置信。

中國要求台灣的一中承諾書須要提供的承諾書或聲明書，其內容有以下類似的文字：「課程內容不涉及任何政治敏感等活動，不得從事任何有關一中一台、兩個中國、台灣獨立等方面活動」、「學習內容不會刻意引導學生涉及兩岸等爭議性政治議題」。這種由正規教育體制學校的學習活動需求方提出的「不得...」、「不涉及...」這樣的字眼，有違常理，必然遭致「學術及教學自由」、「言論審查」的質疑！

退一步說來，學術研究也應該維護完整性與一致性，所以「承諾書」中提出「一中一台」、「台灣獨立」不能談，也應該將「兩岸統一」、「一個中國」一起列入不可以談的範疇。況且，在臺灣的外籍生，不論是美國、日本、韓國、印度、、、等學位生或研修生，會要求簽署此等不平等協議的內容嗎？

過去八年的國民黨馬英九執政，也確實故意放任，甚或故意引導這種情事的發生。如果沒有政治干預，何來「政治歸政治，學術歸學術」的說法；從人性與心理學的角度來看，越是聲明不得為之概念，越可能引發揣測與嘗試，也就是「此地無銀三百兩」。而這次事件的「政治干預」，卻是來自國民黨蔣介石、蔣經國執政台灣以來就已經定調存在的敵對國家「中國」，當然深令臺灣國人如此憤慨。難怪有許多學者認為：「在面對學術交流時，遵守了北京所規定的原則，就已經在遂行中國的意願、讓北京黑手伸入台灣了。」

此外，中國的作法還包括由中國國台辦主導的台生到中國的築夢之旅，透過所謂的非營利社團舉辦「開闊年輕人視野，體察國際現勢與發展」參訪活動，邀請台灣的大學教師組團學生至中國一級大城市觀光，安排參訪最美好的一面，技巧性的醜化或仇視「美、日、台的民主自由」，參與的師生僅需負擔台灣至中國來回機票費，卻僅是全程活動不到一半的費用。

中國這種「溫水煮青蛙」策略，如果沒有個人「危機意識」、或時時有有志之士的提點與宣達，許多台灣人還真是容易構陷其中。國民具備國家安危發展的「危機意識」，等同於一個人身體的「免疫系統」，是保護人體以應付突發事件，不會讓身體瞬間蹦壞的最重要自我保護裝置與機制。