全台首間「國際級精品行館」晶英國際行館今夏耀眼登場

眾所屬目的晶英國際行館，即將於今年夏天璀璨開幕，透過精雕細琢的頂級豪宅規格打造「國際級精品行館」將以低調奢華的頂級品質，為台灣旅館服務立下新標竿，預計將在3/26、3/27於高雄舉辦首波大型招募活動，並緊接著在四月中旬，北上擴大徵才，廣邀各界菁英，尤其是長年在外發展的高雄子弟返鄉，為了讓每一位加入的員工能夠安心、毫無後顧之憂的貢獻專業，甚至開出基層職缺保障薪資至少三萬元，邀請各界菁英一起「成就自己、榮耀高雄」。

晶英國際行館的國際精品定位，除了精雕細琢的頂級豪宅規格、低調奢華的頂級細緻品質，頂尖的品牌合作也反映了飯店的實力，行館內最為尊榮的餐飲服務是由日本知名的米其林餐飲集團—UKAI進駐，樓高兩層、名為「UKAI TEI Kaohsiung」的餐廳提供鐵板燒以及牛排屋兩種業態服務，菜色以頂級牛肉、生猛海鮮為主軸，為了讓UKAI集團最為人所稱道的精緻廚藝在晶英國際行館內原汁原味的完美呈現，UKAI行政總主廚笹野雄一郎也將在高雄現場，親自面試求職者，現場更將展示由UKAI TEI精心設計的小點，讓求職者搶先欣賞來自日本米其林星級的餐飲藝術。

御盟集團董事長邵永添說，晶英國際行館要打造的是一個五感全然放鬆的「無憂」旅程，為每一位造訪的貴賓，提供絕佳感受的細緻服務，而服務的本質來自於人，因此讓每個員工能夠「無憂」的提供專業服務，就是晶英國際行館在人才召募中，要對於每一位有志加入的各界精英溝通的重點，基層職缺保障薪資三萬元起跳，就是希望每位加入晶英國際行館的成員，都能在物質生活面有基本無憂的保障之後，為每一位貴賓提供有質感的服務。

御盟集團是台灣唯一曾同時獲得「全球卓越建設銀牌獎」、「美國國際照明設計優秀獎」等雙重國際建設大獎肯定之企業，對於品味以及品質的絕對堅持，看好高雄未來觀光發展，認為高雄的人文藝術風情和景點都將在未來引領台灣，而晶英國際行館本次大型招募活動，希望網羅客務、餐飲、房務、安全部等好手，晶英國際行館瞄準國際品位人士為目標客群，預備了最佳舞台邀請各界菁英一同開創未來。