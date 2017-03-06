文化新南向 新住民成「當代工藝」導覽尖兵

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）為推廣文化新南向，文化部所屬的國立臺灣工藝研究發展中心臺北當代工藝設計分館，目前正積極培訓「導覽大使」，透過新住民，希望能將臺灣具代表性的當代工藝推向東南亞，讓國際社會都能感受到臺灣文化多元面向、及其融合傳統工藝與現代創新思維。

臺北當代工藝設計分館表示，由於移民署常常接觸到很多優秀且熱心的新住民，因此設計分館特地與移民署臺北市服務站尋求「異業合作」，積極培訓「東南亞語導覽大使」，希望能將臺灣具代表性的當代工藝，透過新住民推向東南亞，吸引更多觀光客來觀賞，同時也回應政府新南向政策。

正參加特訓的越南籍新住民丁氏秋表示，她本身也是越南母語教師，自臺灣師範大學華語文教學系畢業後，繼續進修、攻讀臺北教育大學研究所，她很感謝有這個機會擔任工藝中心導覽大使，讓她有機會能發揮所學，介紹臺灣美的東西，給從家鄉來觀光的同胞欣賞，也希望越南傳統工藝品，如「貝殼畫」、「蛋殼畫」、「越南漆器」等有機會也能來臺灣參展。

臺北市服務站主任黃齡玉表示，當她知道工藝中心臺北館希望培訓文化新南向大使時覺得很有意義，所以鼓勵一些新住民姐妹參加，這項培力計畫有助於幫助新住民姊妹們重新認識自己、發揮自身母語專長，並儲備能量吸引東南亞觀光客來臺，這項跨領域合作需要結合新住民的力量，所以也期盼更多新住民踴躍加入「導覽大使」的訓練行列，讓臺灣與東協、南亞國家的多邊交流更深化。