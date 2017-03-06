〈財經主筆室〉台灣成為Fb Start新創據點 卻無國際級加速器中心？

社群媒體新貴Snapchat母公司Snap在3月2日正式在紐約證券交易所掛牌上市，交易第一天就暴漲44%，總市值283億美元，是美國科技界近年來規模第三大的IPO，僅次於阿里巴巴和Facebook。更特別的是儘管擁有1.58億日活躍用戶，但Snapchat至今還未盈利，遭分析師看衰股價，但它上市後的蜜月表現依舊激勵了全球無數的新創公司。

幾乎同時，第一位由駭客出身的政務委員唐鳳在臉書上宣布，台灣將成為FbStart，這個由臉書成立的加速器（Accelerator）在全球最新的據點，台灣新創企業可免費取得與使用臉書相關合作分享及自由軟體社群所研發各種應用程式與服務，也可獲得Facebook團隊提供導師諮詢，降低在新創學習曲線上，遭遇到的挑戰與風險。

近年來科技巨頭頻頻拉攏新創社群，包括Google有Google Campus創業家簽證計劃，微軟有加速器，臉書也於去年啟動全球FB Start計畫。台灣在app新創上確實人材濟濟，已經出現不少成功的案例，包括網路英語學習互動平台VoiceTube 在89個國家、超過1000個團隊當中勝出成為FbStart 的年度最佳App，獲得5萬美元獎金及總值5萬美元的Facebook廣告消費額度。主打功能就是「看影片學英文」，囊括TED演講、CNN新聞、BBC、電影等多種影片，使用者可以依照自己程度及興趣，選擇適合影片學習英文。

此外台灣曾累積千萬下載量的知名通訊軟體開發商Cubie改名Pal+，保留熟人聊天功能導入社群，加入興趣論壇功能，用興趣認識新朋友，後來轉與擁有1億3千萬會員的東南亞遊戲發行商Asiasoft策略合作轉進東南亞，目前重點放在泰國、越南、新加坡、馬來西亞、菲律賓及印尼六個國家。還有像是開發行動查號app「WhatsThe-Number」新創團隊 StorySense去年被中國電話邦（羽樂創新）以超過3億元收購，加上2013年之前被美商 Proofpoint以約7.8億元收購的阿碼科技、以及擁有Whoscall 的Gogolook走著瞧公司被韓商Naver 以逾5億元收購…等，台灣新創能量其實不低，有人才，資金也不是問題，連蘋果電腦來台發債儘管條件不特別好，也是被國內金融機構「秒殺」。

台灣想要發展「亞洲矽谷」，政府也有很多新創計畫投入資金，但為何至今沒有像新加坡或芬蘭一樣擁有區域性、國際級的「亞洲加速器育成中心」？人才是最大的優勢，欠缺市場大餅是最大問題。各學校、工研院、科技廠商、金融業各自成立各品牌新創加速器或孵化器林立，但缺乏一個有政府支持、結合民間整合的力量，也缺乏相當專業的創業天使團隊來協助年輕人在除了創新之外，搞定包括公關、財務、產品、行銷、業務、設計…甚至法規制度建立與籌資後續難題也是問題之一。如何不只是育成加速而是拿出實績尋求商業模式，找對適合的創業家，更重要躍上國際舞台把餅畫大，最終能像Snapchat海外上市成為明日之星，並營造出整個產業生態系，台灣已邁開大步，但要走的路還很長，恐怕要加速、加速再加速。