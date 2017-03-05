30年來無進步？傳統領域排私有地 原民吶喊「還我土地」

（台灣英文新聞／曾冠融 綜合報導）原住民委員會2月14日公布爭議性的「原住民族土地劃設辦法」，稱原住民族傳統領域由0擴增到80萬公頃，是原住民族轉型正義的第一步。

尷尬的是，原民會一舉將原住民傳統領域限於公有地，排除了私有地引發各界譁然。原民歌手巴奈、舒米恩、那布，紀錄片導演紀錄片導演馬躍．比吼及多名原運人士上月23日到總統府前抗議，認為原民會新法形同護航財團，得任意在私有土地進行開發，要求原民會主委夷將．拔路兒下台負責。

巴奈、那布等人更在寒風中夜宿凱道抗議，整整10天苦等不到政府回應。原住民族青年陣線今（5）日，發起「沒有人是局外人：百人舞圈 捍衛傳統領域」活動，號召全台關心議題的人士共同上街頭圍舞，捍衛文化與流失的土地。

何謂「傳統領域」？

此次爭議焦點，「原住民傳統領域」主要指的是原住民族原先的生活範圍，包括部落所在地、農耕地、獵場、漁場、聖地。據原民會2002年~2007年的「傳統領域調查成果」，原住民族傳統領域約佔180公頃，佔台灣面積的50%。

劃設傳統領域，並非代表原住民族就可以擁有土地所有權。僅是指在傳統領域內，部落得與各機關討論如何「共管」、「使用」原屬於原住民的土地及自然資源。另外，若有財團、公家機關預在傳統領域內進行資源開發，例如美麗灣建設大飯店、或開採礦產、林產等，亦須經部落「知情」且「同意」。

公告辦法一出，規範在公有地範圍內的土地（如林務局、國家公園等）才能設為傳統領域，瞬間減少了100公頃，也讓各部落的傳統領域變得片段、不完整。多數的原住民族認定的傳統領域，早在多年前遭買賣、甚至欺騙、強取豪奪成私有地。因此，未來若再有爭議性的開發案如美麗灣、杉原灣等會嚴重影響當地生態及原住民族生活，只要是在私有地中開發，也再難阻止。

土地承載文化的記憶

對原運人士來說，傳統領域劃設不只關乎土地面積大小，更多的是與土地深厚連結，對於己身文化的記憶、認同。

《原住民青年陣線》聲明提到，過去以國有為名讓原住民族失去土地。山地進行各式的開發，造成的災難「仍是原住民族承受。」原住民族失去的不僅僅是土地，更是「身份」、「尊嚴」，讓孩子再認不得部落的路。

原民會面對各界抗議，則回應：「不劃入私有土地的主要原因，是考量到傳統領域土地到現今已有很大的變化。私有土地所有權人不只包含漢人、非原住民，以及原住民個人。」亦即，若劃進傳統領域導致「個人」還需「部落全體」同意，恐與憲法保障的財產權產生衝突，礙難執行。

總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會，則明顯與原民會不同調。12名委員昨（4）日聲明聯署，認為傳統領域限於公有地，「過度簡化了傳統領域的概念」。並且，原民會的作法「根本否認了原住民族先於國家存在的歷史事實」，無視「國家暴力壓迫原住民族的慘痛經驗」。委員結論，如此會失去「透過傳統領域土地的劃設，達成族群和解的契機。」