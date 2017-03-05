獨立僅15年的年輕小國 東帝汶320迎接總統大選

（台灣英文新聞／曾冠融 綜合外電報導）多數人對東帝汶（Timor-Leste）所知不多。事實上，東帝汶位於印尼、澳洲間的帝汶島東部，是東南亞地區最晚成立的國家。經歷葡萄牙、印尼的長期殖民，它直至2002年才在聯合國的支持下，通過公投獨立。

東帝汶獨立15年來，走過建國的風風雨雨，即將在3月20日迎來第四屆總統大選。在這之前的總統選舉都是聯合國駐東帝汶維和部隊的監管下進行，直至2012年聯合國才結束長達13年的維和任務離開，此次選舉由東帝汶人民全權主導，別具意義。

這次的總統大選在3月20日進行首輪投票，預計趕在7月國會選舉前，4月會再有第二輪。目前有8位候選人角逐總統寶座（其中一位是女性）。而依據東帝汶2016年修改的選舉法，3月20日投票日當天，定居海外的東帝汶僑民只要通過選民登記，亦可同步進行投票。

據統計，東帝汶全國上下120萬人口中約有74萬人是合資格的選民，另有1332位東帝汶僑民登記總統、國會選舉的海外投票。《外交家》雜誌報導，這次的總統大選對東帝汶來說，是測試政情穩定度的重要指標。

從目前多項數據來看，觀察家有理由相信東帝汶已逐漸脫離過去20年因獨立運動、內鬥造成的動盪局面。年初經濟學人智庫發布的2016年民主指數，東帝汶綜合五大衡量標的（包含政治文化、政府職能、選舉過程及多元主義、政治參與度、公民自由度），成為東南亞地區最民主的國家。綜合而言，東帝汶的表現令人驚艷。它的民主程度不只東南亞第一，還取得亞洲第五、世界排名43的佳績。

儘管如此，作為一個年輕又極其貧窮的國家，東帝汶的面前還有一道道複雜的問題待解。

例如，東帝汶產石油，對這樣經歷風風雨雨的小國，石油是否真能讓當地經濟順利發展、帶動民主深化？又或，石油成為獨大的獲利來源，反而有害其他產業發展？在世界上，多的是政府因天然資源可輕易帶來大筆錢財，不思有效執政，造成特定天然資源產業與政府官商勾結、資源分布不均、政府效能不彰等等「資源帶來的悲歌」。東帝汶當前面臨的，即是倚賴資源和民主的權衡。

檢視過去十多年，東帝汶的政治呈現高度多元、動態競爭。三屆總統大選以來，雖仍經2006年抗議新領導人上台的流血抗爭、2008年的反抗軍衝突，大抵仍完成了政黨輪替。雖然貧窮，經歷獨立建國以來的大小衝突，「民主的價值」即法治、獨立、自由、自制、政治起而捍衛上述理想，早已深植東帝汶人民的心中。

惟《外交家》認為，目前東帝汶的地方分權仍有待發展。去中央化，讓草根的東帝汶人民也能分享部份權力，在地方層級進行自治，有助於各地的社經發展。

因此對目前的八位總統候選人而言，促進地方分權、讓一些少數團體亦有空間發聲將是重要議題。如此，東帝汶才能更深入的討論發展中國家必然會面對的貧窮、不識字、土地正義、失業、貪腐等問題。真正的掌握人民需要甚麼，才能兼衡經濟發展與民主化進程。