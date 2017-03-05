中國務院總理李克強：調降經濟成長率 堅持一中原則

（台灣英文新聞／國際組 綜合外電報導）今（5）日，中國十二屆全國人大五次會議在北京開幕，中國國務院總理李克強發表2017年政府工作報告。 李克強首先針對2016年政府工作進行整體回顧，他表示絕大多數政府承諾的指標皆落實。2017年展望部分，經濟成長目標續降至6.5%，創下25年來新低。

李克強2016年將國內生產毛額（GDP）成長目標訂在6.5%至7%，是中國大陸國務院首度將年度經濟成長目標訂在某一區間。今年又再下修，但因過去中國內外學者的評估多與6.5%相差不遠。因此，官方訂出6.5%這一數字，大致符合外界預期。

除經濟成長率外，亦訂出高汙染產業「去產能」計畫目標，包括訂定今年壓縮鋼鐵產能5000萬噸左右，退出煤炭產能1.5億噸以上，並淘汰、停建、緩建煤電產業。

民生方面，李克強宣布今年網路提速、降費要「邁出更大步伐」。為促進經濟加快成長，中國全部取消手機長途和漫遊費，降低國際長途電話費。另外，將提升城鄉居民醫保財政補助，從每人每年420元人民幣提高到450元。更希望能推進全國醫保信息互聯，實現異地就醫住院費用直接結算。此話一公布，現場歡聲雷動。民眾認為，此舉與個人生活密切攸關，果然最受歡迎。

另，針對台灣、香港，李克強堅定表示：「絕不允許任何人以任何形式、任何名義把台灣從祖國分裂出去」，推動「祖國和平統一進程」。提到香港時，也首度指出「港獨沒有出路」，將確保在香港、澳門兩地的「一國兩制」沒有走樣，未來將研究市群發展規劃，發揮香港、澳門獨特優勢。