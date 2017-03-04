迪士尼影史首加同志情愫！《美女與野獸》藏爆點

（台灣英文新聞／曾冠融 綜合外電報導）迪士尼經典動畫《美女與野獸》(Beauty and the Beast) 真人版即將於3月16日在台上映。主打當紅演員艾瑪華森(Emma Watson)飾演女主角貝兒，這部片快速成為歷史上「期待程度最高」的電影。首部預告片於去年11月放上網，短短24小時點閱率就突破1億2千萬，刷新影史紀錄。

除了艾瑪華森與《唐頓莊園》演員丹史蒂文斯(Dan Stevens)演繹的浪漫禁忌之戀，本片另一大焦點，就落在電影片段觸及的同志情愫，這將是迪士尼作品中第一段同性戀情。

該片導演比爾康頓(Bill Condon)向《Attitude》雜誌透露，1991年的舊版電影奠基於一段刻骨銘心的真實故事。而正是這段愛戀，讓他在執導新版時有了啟發，決意把LGBT的感情世界也放上大螢幕。

這段斷背情的主人翁正是野獸的情敵加斯頓（Gaston），以及他的手下來富（LeFou）。演員喬許·蓋德（Josh Gad）飾演的來富，單戀著他的主人加斯頓。導演康頓解釋：「來富剛意識到自己對加斯頓的感覺，十分迷惘困惑。Josh恰如其分的透過一些細微動作表現，這將是迪士尼最好、最特別的同志片段。」

飾演加斯頓的演員路克伊凡斯（Luke Evans），現實生活中也是一名出櫃多年的男同志。

原版的來富與加斯頓，著加描寫加斯敦的強壯與強悍性格，並沒有觸及主僕間的情感。圖片來源：迪士尼影業

劇組釋出的來富與加斯頓劇照，圖片來源：迪士尼影業。

《Attitude》的編輯Matt Cain說：「雖然花了很久的時間才迎來這一步，這無疑是迪士尼的分水嶺。」Cain認為，影片中的同志畫面雖然簡短，它很清楚地呈現出同性間的吸引力是很自然、正常的事。並且，藉著電影傳播，「全世界的每一個國家都會接受到這個訊息，即便是那些社會封閉、或根本認為同性戀違法的國家。」

「這只是第一步。」Cain補充，「創造出一個電影裡的世界，直接反映出我們存在、並且引以為傲的真實世界。」Cain認為迪士尼的勇氣很值得鼓勵，希望能藉此改變一些人的態度，帶來真正的社會成長。

據《紐時》報導，美國阿拉巴馬州（Alabama）已有電影院因同志片段拒絕放映《美女與野獸》。電影院在其臉書粉專寫道：「對於聖經上教的事，我們不會妥協。你可以輕鬆地來看電影，不用擔心任何有關性、裸露、同性戀、或下流的事。」

新釋出的預告片段，來富為他崇拜的主人加斯頓高歌。