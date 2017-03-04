〈時評〉北投温泉不能發電嗎？

最近一則新聞「北投天祥溫泉區即將在四月份關閉」，其主因是業者的泡湯池大部分在行水區之內，除非改變都市計畫，重新設定，不然這些業者無法取得合法的使用執照及新的溫泉標章。在這裡我要提出一個問題「在北投這個地方可以來做發電嗎？」

技術上是可行，可先發電，尾水再用來泡湯，但同様仍有行水區法令問題要解決。我們知道，相對於新北市而言，台北市對於地熱發電是非常不積極的。事實上，大屯山兩側都有地熱，在台北市也有像鳳凰谷溫泉、馬槽溫泉、擎天崗溫泉這樣的地熱區。那台北市政府為什麼不能像新北市那様積極推動地熱發電呢？其原因在於台北市產發局局長對於地熱發電的認識太少了。

新北市葉惠青副市長亦是新北市前經濟發展局局長。葉惠青副市長在上次民進黨中央執政時期，就曾經擔任過經濟部能源局局長多年。因此，他對於台灣的所有再生能源的推動，都非常有概念。對於地熱發電也是非常的重視。這就是為什麼新北市會在四磺仔坪提供土地和工研院合作，準備在四磺仔坪推出10 MW產能的地熱電廠。這是葉惠青在經發局長任內推動的計畫。

而台北市這邊呢？由於產發局局長不重視地熱發電，讓北投温泉區空有那麼好的地熱資源，卻沒推動再生能源。至目前為止，只有兩年前工研院綠能所曾經在北投地區推了一個10 KW的ORC發電機組成果發表會。而後機組就拆掉了，實在是太可惜！當然，在北投地區要做地熱發電，要先解決温泉水酸蝕的問題。這也是兩年前工研院在北投推地熱發電計畫的目標。據我所知，因為台北市政府相關人員的姿態太高，使得工研院與台北市政府這個合作計畫，目前呈現停止的狀態，這真是有些可惜。

希望台北市柯文哲市長，或者是台北市的議員們，能夠重視台北市推動地熱發電的議題，使得全台灣潛能最大的大屯火山群的地熱資源，能夠早日開發利用！

