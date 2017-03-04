蜜雪兒歐巴馬意外現身高中教室   與輟學生深談2小時

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）當美國前第一夫人蜜雪兒歐巴馬(Michelle Obama)走進教室，所有學生都驚訝無比，他們不知道蜜雪兒竟會來訪這間學校，並與他們長談2個小時。

《華盛頓郵報》報導，週二(28日)上午蜜雪兒突然現身華盛頓的Ballou STAY高中，一進門就和教室內14名學生一一擁抱，並坐下圍圈長談2小時，18歲的Alliyah Williams說，「她一進來就充滿鼓舞人心的氣氛，她給人感覺很溫暖，就像個媽媽。」

事後蜜雪兒在推特上發文寫道，「一直都很喜歡拜訪華盛頓的學校，謝謝你們今天的招待，學生們想要向上努力的態度很振奮人心」，這則發文也呼應她之前在白宮發起的「Reach Higher」活動，鼓勵學生向上完成學業。

蜜雪兒的發言人Caroline Adler Morales提到，蜜雪兒與學生的談話充滿了笑聲、淚水與擁抱。

Ballou STAY高中的校長Cara Fuller說她一小時前才被告知前第一夫人將來訪，而學生是直到蜜雪兒走進教室才知道。

原先這堂課是要由新的華府公立高中校長Chancellor Antwan Wilson上課，因此本來就有挑選過參與的學生，Fuller說這群學生年紀屆於16至23歲，其中4個有小孩、有些是住在庇護所，有些曾被退學。

Fuller描述蜜雪兒帶了一場2小時的深度、非正式對話，有學生問她是如何遇見歐巴馬，有人問她是怎麼熬過當第一夫人，而在其中一個回答裡，蜜雪兒說她並不嚮往當總統，因為安全問題，她連在白宮開窗戶的自由都沒有，也有學生問到她對川普的看法，Fuller轉述，「學生對川普誇張的言詞都很擔憂。」

談話間，有一位學生提到她住在庇護所的痛苦，蜜雪兒一步步帶那位學生走出障礙、勉勵她達到目標；另一位學生Williams提到她想當麻醉醫師，Williams說，「蜜雪兒告訴我，不要讓任何限制阻擋我、別回頭，直到我變成真正想成為的人，再回頭過來幫助其他人。」

Fuller提到一名18歲的學生Vonte Walker，Walker從未在學校談過她的理想，但蜜雪兒來了之後，他開始願意告訴學校老師有關他的大學計畫，Walker說，「她激勵了我。」

Fuller描述，「蜜雪兒希望那些傳統被排除在教育體系的學生知道，他們很多人都很棒，擁有能達到目標的天賦與才能」，蜜雪兒甚至稱讚一名年輕媽媽是「明日之星」，傾聽另一位學生談論他最大的恐懼是「無法賺到基本薪資40元」。

Fuller說，這是一群平常不會從他們口中聽到正向話語的學生，但蜜雪兒這一趟來，堅定了他們走在這條路上的意志。