留用愛將王岐山 習近平或不甩「七上八下」？

（台灣英文新聞／曾冠融 綜合外電報導）十多年來，中國共產黨實施幹部年輕化，為各級職位設下了退休年齡門檻。以最高決策核心中共政治局常委來說，所有在大會年度達68歲以上的成員都必須退休，因而有「七上八下」一說，67歲有機會競選連任、68歲以上就得告老還鄉。

《紐約時報》報導，現任國家主席習近平以其強勢的領導作風，或許會選擇性「忽視」七上八下的規定，在今年底19大換屆時讓他堅強的盟友王岐山留任，也為日後自己屆齡時首開先例。

中國共產黨將在今年底重新選舉政治局常委，18屆政治局常委七人名單中，有五位將因年齡卸職退休。因此，相對年輕的習近平，能否在新的領導班子中獲核心權力至關重要。

18屆的老班底中央中紀委王岐山，堪稱習的得力助手。他堅實地配合了習近平的反腐工作，高壓查辦多名貪腐官員，上任三年至少有150位省部級官員遭撤職查處。另外，王岐山曾任國務院副總理、北京市長、及經濟領域高官，經歷完整。

《紐時》報導形容王岐山是「聰明務實的人」，王相較開放自由市場，更支持進行中國式的控制改革。他崇尚的是改善當前的國家控制體制，讓整個體制更有效率。

面對當前中國經濟成長趨緩、川普的威脅，有傳聞習近平想踢開現任國務院總理李克強，由王岐山來接任。但若不成文的退休界線仍成立，今年七月滿69歲的王岐山勢必得於年底走下政協舞台。

如果王岐山留任呢？習近平不只多了盟友，在延遲退休年齡上也有了王的先例。如此，現年63歲的習近平，在2023年兩任國家主席任期屆滿，就可一改鄧小平在1990年立下的兩屆換人的原則，爭取延長任期、持續掌權。

事實上，中共領導人利用退休年齡線鞏固權力早有先例。1997年15大時，中共總書記江澤民劃出了70歲退休線，逼走對手喬石。五年後的16大又降至68歲的「七上八下」，氣走深得民心的李瑞環。（至於江澤民自己，則在15大時就滿71歲，以身為總書記的特例為由留任，直到76歲才退休。）

因此，習近平被譽為自毛澤東以來最強勢的領導人，他大可直接將規則改回15大時的70歲就可為王岐山解套。目前無論習近平或王岐山，都未對此公開表示意見。中共十八屆六中全會起草組成員、中央辦公廳調研局副局長鄧茂生，去年底曾對外媒透露，中央領導人「七上八下」只是民間說法，黨內會對實際情況做靈活處理。