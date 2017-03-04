中共兩會：加強對台一中一青交往 未見兩岸經貿交流

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）中國人民政治協商會議第十二屆全國委員會第五次會議昨(3)日下午登場，為「全國兩會」正式揭開序幕，今(2017)年兩會逢台灣政黨輪替後首度召開，對台工作核心二把手、中國全國政協主席俞正聲強調，今年對台工作將繼續堅持「九二共識」，並反對任何形式的台獨分裂行徑。

開幕會共有三項議程，在通過該會議議程草案後，俞正聲代表大會進行了56分鐘的報告，首先報告了2016年的工作內容，指出2016是中華民族偉大復興進程十分重要的一年，並稱讚在習近平的領導下，中國保持了戰略定力，駕馭複雜局勢，引領了改革發展，堅持團結與民主兩大主題。

接著，俞正聲針對2016年的工作內容與2017年的主要任務做出說明，並將關於台灣的內容與港澳放在一起。俞正聲提到，過去一年，政協廣泛展開聯誼活動，加強與港澳台僑同胞的大團結，並全面貫徹一國兩制，與港人治港、澳人治澳的高度自治方針，不僅支持特別行政區政府依法施政，也支持政協委員對全國人大常委會就香港特別行政區基本法第104條的解釋正面發聲。

談到台灣，俞正聲重申堅持「九二共識」的共同政治基礎，堅決反對任何「台獨」分裂勢力及活動，他並指出，要深化政協委員與台灣民意代表機制化交流，著力加強與「一中一青」，即與台灣基層一線與青年一代交往交流，厚植兩岸關係和平發展民意基礎。

至於歷年報告多半會提及的「促進兩岸經貿文化交流合作」，今年隻字未見。

此外，去年指出將「發展與台灣有關社會組織和團體的聯繫交往」，今年則特別指出「台灣民意代表」，並點出要「機制化交流」，顯示即便兩岸關係進入急凍，但陸方並未打算切斷所有對台聯繫管道。

針對俞正聲談話，上海國際問題研究院特聘研究員周志懷受訪時分析，俞正聲的發言，顯示對台政策的大政方針仍是「九二共識」，在海協會和海基會協商中斷後，未來和台灣交流的重點，將放在基層和民間交流為主，尤其是青年交流，甚至在去年報告中就已明確提出要「開展台灣青少年的體驗式交流」。

周志懷表示，兩岸關係的和平發展是中國追求的目標，亦是一個長期過程。要達到這個目標，還需要兩岸民意的共同支持，持續厚植民意基礎才能實現。